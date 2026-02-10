La Caja Blanca acoge una selección de seis obras finalistas de la Muestra Joven de Cortometrajes 'MálagaCrea' 2025

Archivo - La Caja Blanca de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de La Caja Blanca, espacio de arte y creación joven del Área de Juventud, acoge una selección de seis obras finalistas de la Muestra Joven de Cortometrajes 'MálagaCrea' 2025.

La exposición, enmarcada en el programa municipal para impulsar la aparición de nuevos valores en el sector audiovisual y cinematográfico, se inaugura este martes, 10 de febrero, a las 19.00 horas, y se podrá visitar de manera gratuita hasta el próximo 3 de marzo.

Las Muestras Culturales 'MálagaCrea' son un programa de promoción artística para jóvenes creadores, organizado y gestionado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. El principal objetivo es facilitar los canales de expresión artística y dinamizar la creación joven y emergente de calidad de la ciudad.

En cuanto a la Muestra Joven de Cortometrajes, se centra en dar a conocer y potenciar las obras audiovisuales de jóvenes creadores con edades comprendidas entre los 15 y 35 años que hayan nacido, estudien, trabajen o residan en Málaga.

En esta ocasión, los seis cortometrajes que se muestran en la exposición son 'No estamos locos', de Lucía Criado Rosas; 'La trama', de Triple Jota Producciones (José Javier Coronado Adalid, Juan Miguel Bedoya Hurtado y Jesús Cambil Calderón); 'Unease', de Carmen Navas Casado; 'Orph', de Marta Martín Mata; 'Apag on/off', de Alejandro Cantalejo Mata; y 'Aguacero', de Producciones Jábega (José Antonio Oñate Díaz, María Luisa Carregalo Ríos y Pablo Sepúlveda Zorrilla).

La exposición se puede visitar de forma gratuita en La Caja Blanca, en la avenida Editor Ángel Caffarena 8, de lunes a sábado en horario de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.