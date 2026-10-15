Caja Blanca de Málaga acoge la segunda edición de 'ImaginaMálaga' con actividades culturales gratis sobre cultura pop

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, junto al presidente de la asociación 'QI'Tomer', Raúl García, ha presentado este jueves la programación de la segunda edición de 'ImaginaMálaga' que se celebra del 16 al 18 de octubre - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Caja Blanca de Málaga acogerá desde este viernes, y hasta el domingo, la segunda edición de 'ImaginaMálaga', tres jornadas gratuitas dedicadas a la cultura pop, el cómic, el manga y la literatura fantástica que incluirán encuentros con autores, firmas, talleres, juegos, exhibiciones y conciertos, entre otras actividades dirigidas a todos los públicos, con especial atención al juvenil.

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga y la asociación QI'Tomer, han presentado este jueves la programación del evento en un acto presidido por la concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, y el presidente de la entidad, Raúl García Tejedor.

Entre los invitados figuran los dibujantes internacionales Andrew Wildman y David Lloyd, así como los autores nacionales y malagueños Raúlo Cáceres, Antonio Gil, Manuel Mota, Dani Retamero y Sal Donarie, además del escritor Carlos Sisí.

La programación incluye también un concierto de bandas sonoras de cine a cargo de la Orquesta Sinfónica de Alborán, con el cantante Erik Cruz; un espectáculo de magia de Dany Coins y Sebas Pelegrina; y la presentación del libro 'Tutorial del Metal Brutal', con Charly Glamour y Dave Demonio, integrantes del grupo de rock Gigatrón. Durante las jornadas habrá asimismo espacios permanentes para jugar a juegos de mesa y propuestas tradicionales.

TRES DÍAS DE CULTURA POP, LITERATURA FANTÁSTICA Y CÓMIC

El evento arrancará este viernes 16 de octubre, a las 16,15 horas, con el encuentro con Carlos Sisí 'Los Caminantes, una saga'. Posteriormente, a las 18,00 horas, se celebrará el concierto de bandas sonoras de la Orquesta Sinfónica de Alborán y, a las 19,15 horas, se entregarán los premios 'ImaginaMálaga'.

El sábado 17, el auditorio acogerá de 11,15 a 14,00 horas y de 17,15 a 19,15 horas las sesiones de firmas de los autores Antonio Gil, Dani Retamero, Frakman Román y José Pablo García.

A las 16,00 horas se ofrecerá el espectáculo de magia de Dany Coins y Sebas Pelegrina, mientras que a las 19,30 horas se presentará el libro 'Tutorial del Metal Brutal', con Charly Glamour y Dave Demonio, de Gigatrón, y Raúlo Cáceres.

En la zona de proyectos, a las 11,15 horas se presentarán Tengu Ediciones y el cómic 'La casa de Asterión', con Alejandro Hedo y Daniel Retamero.

A las 13,00 horas será el turno de 'No somos casi nada', de Fritz; a las 16,00 horas, de la actividad 'Dibujando con visión reducida', con Vicente Martínez; a las 17,00 horas, del encuentro 'Entre la música y el doblaje de cine', con Erik Cruz; y a las 18,15 horas, del encuentro con el dibujante David Lloyd.

Por su parte, la sala de formación acogerá talleres de magia con Dani Coins, de 11,00 a 14,00 horas; de guion de cómic con Jos Oliveros, de 17,00 a 18,00 horas; y de humor gráfico con Fritz, de 19,30 a 20,30 horas.

Además, de 11,00 a 21,00 horas habrá partidas de rol y ludoteca a cargo del Gremio de los Elementos; juegos de Rubik y rompecabezas, con los Mundos de Rubik; talleres y juegos de fútbol-chapa, organizados por la asociación Bokerones Málaga Simur Spaces; y juegos clásicos.

El domingo 18, el auditorio acogerá nuevas sesiones de firmas de Antonio Gil, Dani Retamero, Frakman Román y José Pablo García, de 11,15 a 14,00 horas y de 17,00 a 18,30 horas; mientras que a las 16,00 horas habrá una actividad de improvisación teatral a cargo de Formato X.

En la zona de proyectos, a las 11,30 horas se celebrará la mesa redonda 'Vampiros: de la literatura al cine', con Házael González, Carlos Sisí, Álex Romero y Erik Cruz.

A las 13,15 horas tendrá lugar el encuentro con Andrew Wildman; a las 16,30 horas, la mesa redonda sobre el cómic bélico, con Antonio Gil y José Pablo García; a las 18,00 horas, la presentación del cómic 'Palindrotiras', de José Pablo García; y a las 19,00 horas, la conferencia 'Camino a Avengers: Doomsday', con Xisco Lozano y Juan Alberto Guzmán.

La sala de formación acogerá un taller de escritura con Mauricio Folk, de 11,30 a 12,45 horas; un encuentro con el Colectivo Malagueño de Escritores, de 13,00 a 14,45 horas; la mesa redonda 'Star Trek 60 años: pasado, presente y futuro', con Antonio Gálvez y el Club de Star Trek de Málaga, de 16,30 a 17,45 horas; y un taller de improvisación teatral a cargo de Formato X, de 18,30 a 19,30 horas.

Finalmente, a las 19,30 horas, el auditorio acogerá el concierto de despedida de la segunda edición de 'ImaginaMálaga' a cargo del Grupo Campero Teriyaki, que interpretará diversas piezas de anime.

La entrada a todas las actividades será libre hasta completar aforo en La Caja Blanca, mientras que los espacios permanentes de juegos y actividades se mantendrán hasta el domingo de 11,00 a 21,00 horas.