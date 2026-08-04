El calor y el terral activan el aviso amarillo este miércoles en Málaga por temperaturas de hasta 36ºC

Archivo - Las playa de la costa de Málaga se llenan de personas ante el calor. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas y los vientos terrales volverán a marcar la jornada de este miércoles, 5 de agosto, en la provincia de Málaga, donde permanecerá activo el aviso amarillo por máximas que podrían alcanzar los 36ºC.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso afectará a las comarcas de Sol y Guadalhorce entre las 13,00 y las 21,00 horas. Se trata del único aviso meteorológico previsto para este miércoles en Andalucía.

La previsión para la provincia malagueña apunta a cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas descenderán en La Axarquía, permanecerán estables en el litoral y experimentarán un ligero ascenso en el resto de la provincia.

En cuanto al viento, soplará flojo a moderado de dirección variable, con predominio de la componente oeste.