Cámara de Cuentas de Andalucía impulsa el debate sobre auditoría y sostenibilidad en el Congreso Nacional de Auditoría

MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía organiza, junto con la Fundación Fiasep, el XII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, que se celebrará los días 22 y 23 de octubre de 2026 en Málaga, bajo el lema "El control público ante los desafíos sociales, digitales, demográficos y ambientales: auditoría para un desarrollo justo y sostenible".

El Congreso, que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga, tiene previsto reunir a responsables de órganos de control externo, administraciones públicas, universidades y profesionales de la auditoría para reflexionar sobre el papel del control público ante los grandes retos que afronta en un futuro próximo.

Según señalan en un comunicado, el programa incluye una conferencia inaugural sobre ética y gobernanza pública, así como cinco mesas de debate especializadas que abordarán, entre otros aspectos, la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la auditoría del gasto público verde y climático, la evaluación de los servicios públicos ante el reto demográfico, el uso del big data y la inteligencia artificial en auditoría, y la colaboración entre sector público, universidades y auditores privados.

Este encuentro, al que se prevé la asistencia de más de 300 personas, constituye una oportunidad para compartir experiencias, metodologías y buenas prácticas, así como para reforzar la cooperación entre instituciones de control, especialmente en el ámbito autonómico y local, donde se materializan muchas de las políticas públicas vinculadas al desarrollo sostenible.

Uno de los objetivos principales del congreso es reflexionar sobre la importancia de evolucionar los modelos tradicionales de fiscalización hacia enfoques que integren la sostenibilidad ambiental, la cohesión social, la equidad territorial y la transformación digital, reforzando así la utilidad pública de la auditoría como instrumento de transparencia, rendición de cuentas y mejora de la gestión.

"La celebración de este evento en Málaga consolida a Andalucía, en 2025 se celebraron los Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo Autonómicos en Córdoba, como espacio de referencia para el debate técnico e institucional sobre el futuro del control público, en un contexto marcado por la creciente demanda ciudadana de integridad, eficacia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos", señalan.