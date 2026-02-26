Campillos cerrará el 20 de marzo la XIII Exaltación de la Saeta 'Écija Utrera, Mairena y Málaga rezan juntas por saetas'

Campillos cerrará la XIII Exaltación de la Saeta 'Écija Utrera, Mairena y Málaga rezan juntas por saetas'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA/SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro artistas malagueños participarán durante la Cuaresma en la XIII Exaltación de la Saeta 'Écija, Utrera, Mairena y Málaga rezan juntas por saetas', que ha sido presentada en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco (IFA) en Sevilla, con asistencia de representantes de las cuatro instituciones organizadoras, entre ellas la Diputación malagueña.

El ciclo empezará el próximo domingo, 1 de marzo, en Écija (Sevilla), en la iglesia del Convento de la Merced, y la representación malagueña la ostentará Bonela Hijo. El viernes 6 de marzo le corresponderá el turno a la localidad sevillana de Utrera, que lo hará en la Iglesia de la Capilla de la Santísima Trinidad, donde actuará la fuengiroleña Isabel Guerrero.

Asimismo, el sábado 7 de marzo, en la ermita de San Sebastián, de Mairena del Alcor, también municipio sevillano, estará la malagueña Celia López, han informado desde la Diputación de Málaga a través de una nota.

Por último, la XIII Exaltación de la Saeta se cerrará el viernes 20 de marzo, a las 20.00 horas, en la iglesia Santa María del Reposo, de Campillos (Málaga), donde actuarán los saeteros Manuel Gómez Torres 'El Ecijano' (Écija), Antonio Ortega hijo (Mairena del Alcor), Consolación García (Utrera) y Pepe de Campillos (Málaga). Cada uno hará una ronda de dos saetas.

La exaltación correrá a cargo del periodista Pepelu Ramos, de Canal Sur, con el acompañamiento de la Agrupación Musical de la Vera Cruz de Campillos, que interpretará tres marchas procesionales.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado la presencia de Málaga en este certamen desde 2016 y la calidad de los saeteros actuantes. "Cada uno de estos territorios ha sabido preservar y transmitir esta tradición, incorporándola a su patrimonio cultural y a la vivencia de su Semana Santa, aportando matices propios que enriquecen un legado común", ha señalado.