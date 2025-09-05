Canal Sur emite este sábado el derbi andaluz entre el Málaga y el Granada que se disputa en La Rosaleda

Canal Sur TV ofrecerá este sábado, a partir de las 20.55 horas, el partido correspondiente a la cuarta jornada de la la liga de fútbol en Segunda División que disputarán, en el estadio de La Rosaleda, el Málaga CF y el Granada CF. - CANAL SUR

MÁLAGA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Se trata del primer duelo andaluz de la presente temporada al que ambos equipos llegan en situaciones bien distintas. Con dos victorias en las tres primeras jornadas los malaguistas suman siete puntos, mientras que el conjunto granadino es colista después de no haber puntuado en ninguno de los tres primeros partidos. Una nueva derrota podría acelerar la destitución del técnico Pacheta.

La narración del partido será a cargo de Antonio Bustos, acompañado en los comentarios por el técnico Juan Carlos Gómez. La actuación arbitral será analizada por el colegiado Luis Alberto Gutiérrez.