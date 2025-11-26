CanalSurMás emitirá la gala de los Premios Iris Games desde Málaga

Archivo - Imagen de archivo de un encuentro de videojuegos en Málaga. - GUADALINDIE - Archivo

MÁLAGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

CanalSurMás tiene previsto emitir este jueves 27 de noviembre la gala de los Premios Iris Games desde Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Se trata de una cita de ámbito nacional dedicada a reconocer la creatividad, la innovación y el talento de la industria del videojuego.

El evento, organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales y la Junta de Andalucía, reunirá a más de una treintena de estudios finalistas de toda España y podrá seguirse también a través del canal de YouTube del Polo y www.academiatv.es

Según detallan en un comunicado, desde las 19.30 horas se podrá seguir en directo la alfombra roja y el 'pre-show' a cargo de Lara Smirnova. La gala dará comienzo a las 20.00 horas, presentada por Luján Argüelles y Jorge Yorya, e incluirá varias actuaciones sorpresa.

Antes de la entrega de premios, los asistentes podrán disfrutar de la Zona Demo & Zona Retro, abierta desde las 19.00 horas, donde será posible jugar a los títulos finalistas y a videojuegos clásicos.

Tras la ceremonia, el evento continuará con un cóctel de 'networking' hasta las 23.30 horas, amenizado por DJ Los Agros, en un formato distendido que reunirá a desarrolladores, instituciones, inversores, publishers y otros agentes clave del sector.

Las zonas demo y retro permanecerán disponibles durante todo el cóctel. De manera previa a la gala, Premios Iris Games emitirá un 'pre-show' en 'streaming' que conducirá Lara Smirnova con entrevistas a finalistas, desarrolladores, organizadores y actores destacados del ecosistema 'gamer' y audiovisual.

Premios Iris Games tiene como objetivo reconocer la excelencia, la diversidad y el talento de la producción nacional de videojuegos. Con el mismo espíritu de los Premios Bafta del Videojuego (British Academy Games Awards) que entrega la Academia británica, aspiran a convertirse en punto de encuentro estratégico para un sector clave en la industria audiovisual y cultural de España.

De forma paralela a la gala, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, acogerá durante la mañana del jueves las Jornadas Profesionales IRIS Games, un programa formativo y de encuentro dirigido a estudios, profesionales y agentes del sector.

El programa ofrecerá una mirada amplia y actual al sector a través de conversaciones y mesas con especialistas. La sesión inaugural abordará la creatividad y la cultura del videojuego, explorando cómo este medio se ha consolidado como una de las expresiones culturales más influyentes de nuestro tiempo.

A continuación, se abrirá un espacio dedicado a la formación y el talento, donde se analizará la evolución de los perfiles profesionales en España y el papel de la formación avanzada en la consolidación de nuevas oportunidades para el sector.

La jornada continuará con un bloque dedicado al 'publishing', la distribución y la internacionalización, con la participación de editores y 'publishers' que compartirán claves para escalar proyectos en mercados globales.

También se celebrará un panel centrado en las tecnologías emergentes (IA, Metaverso, animación avanzada) y su impacto en el desarrollo de videojuegos.

Para cerrar, varios estudios presentarán casos de éxito, compartiendo aprendizajes, procesos creativos y retos reales detrás de algunos de los proyectos más destacados del último año.

MÁS DE 200 VIDEOJUEGOS

La primera edición de los Premios Iris Games ha recibido un total de 244 videojuegos inscritos, lo que supone un récord absoluto de participación respecto a los antecedentes de los Premios Indie Games. Las cifras ponen de manifiesto la diversidad y el alcance del certamen, con proyectos presentados desde 33 provincias de toda España y un total de 15 comunidades autónomas representadas.

Además, la dimensión internacional se hace patente con 24 videojuegos procedentes de 16 países distintos, consolidando así a los Premios Iris Games como una plataforma nacional e internacional de referencia para el reconocimiento al talento creativo en la industria del videojuego.

Los Premios Iris Games están organizados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual junto con el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales y la Junta de Andalucía; Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) del Consistorio malagueño es espacio anfitrión.

La Agencia Digital de Andalucía, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas y la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior son Premium Partners.

El evento cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura. Guadalindie es Community Partner. Además, Fundación Once, Andrómeda, la UAX Mare Nostrum, TECH hub Valladolid y Melilla Digital Hub son Vibranium Partner, mientras que Universidad de Málaga (UMA) y OWO son Iron Partner.

Colaboran en el certamen Málaga Jam; Máster de Videojuegos Alan Turing; la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), DeVuego, DEV - Desarrollo Español de Videojuegos, la Cámara de Comercio de Málaga, Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND) y la Asociación Altair.