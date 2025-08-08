Las candidaturas a los XVI Premios de Periodismo Ciudad de Málaga podrán presentarse a partir de este sábado

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) la convocatoria de los XVI Premios de Periodismo Ciudad de Málaga, organizados por el Consistorio y la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), a los que se podrán presentar candidatos desde este sábado.

Los galardones, que cuentan con el patrocinio de CaixaBank, suman un total de 11.000 euros en premios. El objetivo de estos es reconocer la trayectoria de los profesionales del periodismo y el trabajo o trabajos periodísticos que hayan contribuido a la promoción de la ciudad en todos sus aspectos, publicados o difundidos en medios locales, regionales, nacionales o internacionales a lo largo del pasado año, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Están abiertos a la participación de periodistas nacionales e internacionales, mayores de edad y que no hayan sido galardonados en anteriores ediciones. Los premios constan de tres modalidades, a las que cada candidato sólo podrá concurrir a una. La modalidad 'Trayectoria profesional' distingue a periodistas nacionales por sus valores de servicio público, liderazgo social, rigor, independencia y contribución a la mejora de la sociedad y cuenta con un premio de 5.000 euros.

A ella se suman las modalidades 'Trabajos tendentes a valorar el desarrollo de las líneas del Plan Estratégico de Málaga', que tiene un premio de 3.000 euros, y 'Trabajos tendentes a reforzar la proyección de Málaga', que tiene un valor de 3.000 euros.

El plazo de presentación de candidaturas, que se abre este sábado, finaliza el jueves 16 de octubre. Dicha presentación deberá ser realizada preferentemente de forma electrónica, aunque también podrá llevarse a cabo presencialmente en el registro general del Ayuntamiento de Málaga o en los lugares habilitados en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo acompañado de la documentación que se indica en las bases de la convocatoria.

El Ayuntamiento de Málaga aporta 10.000 euros a esta convocatoria, a los que se suman los 5.000 euros del patrocinio de CaixaBank, que se destinarán tanto a los premios (dotados con 11.000 euros) como a la organización del acto de entrega y los galardones.

El jurado estará formado por el coordinador general de Comunicación del Ayuntamiento, Jesús Espino, quien lo presidirá por delegación del alcalde, Francisco de la Torre; la presidenta de la APM, Elena Blanco; el responsable de Comunicación de Caixabank en Andalucía, Óscar Álvarez; la vicepresidenta de la APM, Teresa Santos; el director del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA), Juan Francisco Gutiérrez Lozano; la decana de dicha Facultad, Bella Palomo; y la directora general de Comunicación del Ayuntamiento, María Fajardo, que ejercerá como secretaria.