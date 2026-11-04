Las candidaturas a los XVII Premios de Periodismo Ciudad de Málaga pueden presentarse a partir de este jueves

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MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) ha publicado este miércoles la convocatoria de los XVII Premios de Periodismo Ciudad de Málaga, organizados por el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de la Prensa de Málaga (APM). El plazo de presentación de candidaturas se abre este jueves. Los galardones, que cuentan con el patrocinio de CaixaBank, suman un total de 11.000 euros en premios.

El objetivo de estos premios es reconocer la trayectoria de los profesionales del periodismo y el trabajo o trabajos periodísticos que hayan contribuido a la promoción de la ciudad en todos sus aspectos, publicados o difundidos en medios locales, regionales, nacionales o internacionales a lo largo del pasado año, 2025.

Estos premios están abiertos a la participación de periodistas nacionales e internacionales, mayores de edad --sólo puede concurrirse a una de ellas-- y a partir de este año, como novedad, ppodrán resultar premiados, en las categorías estrategias y promoción, personas que hayan resultado premiadas anteriormente, no así en la candidatura de trayectoria, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto a los trabajos que desarrollan las líneas del Plan Estratégico, cabe mencionar que, dentro de la Estrategia Málaga 2030, se acuerda tomar como referencia una serie de marcos externos clave, como son la Agenda 2030 Naciones Unidas, la Nueva Agenda Urbana Naciones Unidas, la Agenda Urbana para la Unión Europea, el Marco Comunitario 2021-2027, el Next Generation EU, el Green Deal, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Pacto de Alcaldes, el Programa Operativo de España 2021-2027, la Agenda Urbana Española, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, la Agenda Urbana de Andalucía, la Agenda Urbana Málaga 2050 y el Plan de Recuperación Málaga 2021-2025.

CATEGORÍAS, CUANTÍA Y JURADO

La modalidad 'trayectoria profesional' distingue a periodistas nacionales por sus valores de servicio público, liderazgo social, rigor, independencia y contribución a la mejora de la sociedad (5.000 euros). A ella se suman las modalidades 'trabajos tendentes a valorar el desarrollo de las líneas del Plan Estratégico de Málaga' (3.000 euros) y 'trabajos tendentes a reforzar la proyección de Málaga' (3.000 euros).

El plazo de presentación de candidaturas se abre este jueves, día siguiente de su publicación en el BOP, y finaliza el martes 24 de noviembre.

Dicha presentación deberá ser realizada preferentemente de forma electrónica (https://sede.malaga.eu), aunque también podrá llevarse a cabo presencialmente en el registro general del Ayuntamiento de Málaga o en los lugares habilitados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, conforme al procedimiento y acompañado de la documentación que se indica en las bases de la convocatoria.

El Ayuntamiento de Málaga aporta 10.000 euros a esta convocatoria, a los que se suman los 5.000 euros del patrocinio de CaixaBank, que se destinarán tanto a los premios (dotados con 11.000 euros desde el año pasado) como a la organización del acto de entrega y los galardones.

El jurado estará formado por el coordinador general de Comunicación del Ayuntamiento, Jesús Espino, quien lo presidirá por delegación del alcalde, Francisco de la Torre; la presidenta de la APM, Elena Blanco; el responsable de Comunicación de Caixabank en Andalucía, Óscar Álvarez; la vicepresidenta de la APM, Teresa Santos; el director del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA), Juan Francisco Gutiérrez; la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA, Bella Palomo; y la directora general de Comunicación del Ayuntamiento, Elvira Palomares, quien ejercerá como secretaria.

En sus 16 anteriores ediciones resultaron galardonados Antonio Javier López (2010); Miguel Ferrary (2011); Eva Díaz e Ione Albizu (2012); Ángel Recio (2013); José Antonio Sau y Juan Jesús García Vivas (2014); Agustín Rivera, M. Ángeles González e Ignacio Lillo (2015); Matías Prats, Esther Luque e Isabel Ladrón de Guevara y José Luis Picón (2016); Iñaki Gabilondo y Juan Cano (2017); y Ana Blanco, Francisco Griñán y Mabel Moya (2018).

También Carlos Alsina, Ignacio Martínez y Ana Pérez-Bryan (2019); Soledad Gallego-Díaz, Francisco Jiménez, Encarni Hinojosa y Pedro José Quero, y Los Reporteros' de Canal Sur TV (2020); Pepa Fernández, Supercapaces se Canal Málaga TV y COPE Málaga por su programación de Semana Santa en 2020 (2021); Emilio Morenatti, Laura García Torres y Nacho Sánchez (2022); Carlos Franganillo, Regina Sotorrío y Pablo Ordaz (2023); Cristina García Rodero, Nuria Triguero, Chema Rodríguez y SER Málaga (2024); y Alfredo Relaño, el podcast Memoria Sur de Diario Sur y La sal de la tierra de Canal Sur Radio (2025).