La cantaora Carmen Linares abre la temporada 2026/2027 del Teatro del Soho de Málaga el 12 de septiembre

Archivo - Imagen de la cantaora Carmen Linares - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK-JEAN PIERRE LEDOS

MÁLAGA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantaora jiennense Carmen Linares será la encargada de iniciar la nueva temporada 2026/2027 del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga el próximo 12 de septiembre con su concierto 'Antología: 30 aniversario'.

El teatro ha señalado en un comunicado que este espectáculo concentra "un tributo musical a su disco 'Analogía de la mujer', reconocido como uno de los mejores 10 álbumes de la historia del flamenco y una de las mejores 50 obras españolas del siglo XX".

La cantaora, recientemente galardonada con la Medalla de Oro del Festival de Úbeda por su aportación al mundo de la música, el arte y la cultura, brindará un repertorio imprescindible de estilos flamencos.

Las cantiñas de Cádiz, los cantes de Granada, las soleares de Triana y los tangos de Málaga son los principales estilos que protagonizarán este recital.

Linares ha hecho propios estos cantes y los interpretará con un elenco de músicos jóvenes y arreglos actuales. Un espectáculo de cante, toque y baile de una leyenda viva del flamenco.

Según la propia artista, "este concierto es mi gran homenaje al disco que cambió mi carrera artística, 'Antología de la mujer'. Creo que ha llegado el momento de celebrar este aniversario haciendo estos cantes de mujer con un tratamiento musical diferente".

Las entradas se encuentran disponibles en la página web del Teatro del Soho CaixaBank, en las taquillas físicas del recinto y en puntos de ventas de El Corte Ingles con un precio desde los 30 euros.