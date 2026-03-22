La cantaora malagueña Antonia Contreras actúa este lunes en la XXIII edición del Aula Municipal de Flamenco de Málaga

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MÁLAGA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XXIII edición del Aula Municipal de Flamenco continúa este lunes, 23 de marzo, con la actuación de la cantaora malagueña Antonia Contreras, acompañada a la guitarra por Juan Ramón Caro.

Este ciclo, que tiene carácter gratuito, está organizado por el Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, que cede su espacio del Centro Cultural María Victoria Atencia.

La actuación comenzará a las 19.30 horas. Las entradas se pueden retirar el mismo día de 09.00 a 13.30 horas, en el departamento de Fiestas del Ayuntamiento, en los Servicios Operativos, en Camino San Rafael, 99 y las que queden disponibles se repartirán en el propio centro cultural a partir de las 18.00 horas.

El coordinador del ciclo, Manuel Fernández Maldonado, ha destacado de Antonia Contreras que "de su madurez personal y expresión profunda es intérprete de referencia de los cantes de Málaga. De extenso repertorio en general, alcanzando siempre altas cotas de calidad dentro del estilo más clásico".

Entre otras, ha continuado, "cuenta con actuaciones con la Sinfónica Provincial de Málaga y con varias sinfónicas de otras partes del mundo, corales, etcétera. Ha cantado a varios poetas adaptando sus versos a los principales palos del flamenco. Su elegancia, flamencura, el señorío en sus presentaciones y en su voz, han hecho que sea la artista más internacional del arte flamenco de Málaga. Estará acompañada por el gran guitarrista Juan Ramón Caro".

AULA MUNICIPAL DE FLAMENCO

El Aula Municipal de Flamenco alcanza este año 2026 su vigésimo tercera edición manteniendo su línea de apoyo al talento malagueño ya que todos los artistas que intervienen en este consolidado ciclo son artistas de la capital o de la provincia.

Cuenta con ocho actuaciones dedicadas al cante, toque y baile. En esta edición, el cartel lo conforman Antonia Contreras, José de Chaparro, Isabel Soto, Chelo Soto, Rosi Campos y Elena Pino 'La Kuki', además de los cuadros flamencos de Carmen González y Las Repompas. Como en años anteriores, las sesiones volverán a celebrarse los últimos lunes del mes.

La finalidad de esta Aula Municipal de Flamenco, y para ello fue creada, es la divulgación del arte flamenco en sus tres vertientes de cante, toque y baile. Se trata de mantener este arte en toda su pureza e integridad, fomentando la afición al arte flamenco y haciendo que se conozca más y mejor. El cartel ha sido realizado, una vez más, por el artista y técnico del Área de Fiestas Fernando Wilson.