'Caramel', la nueva creación con textos de Pablo Messiez, llega al Teatro Cánovas de Málaga este fin de semana

Caramel', la nueva creación con textos de Pablo Messiez, llega al Teatro Cánovas - JUNTA

MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una colaboración inédita entre las hermanas Ariadna y Clara Peya, Les Impuxibles, y el dramaturgo Pablo Messiez se presenta esta semana en el Teatro Cánovas, de la Consejería de Cultura y Deporte, y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Se trata de 'Caramel', un espectáculo para siete intérpretes que aúna teatro, danza y música y que abre la puerta a la reflexión sobre el consumo de drogas y, de manera más amplia, sobre las adicciones y sus múltiples formas de manifestación. La pieza, que cuenta con el Premio Teatre Barcelona 2025 al Mejor Espectáculo de Escena Híbrida, podrá verse el viernes 13 y el sábado 14 a las 20.00, ha indicado la Junta en un comunicado.

Les Impuxibles, fruto de la fusión artística entre una pianista y una bailarina, han desarrollado un lenguaje propio y transdisciplinar en el que el activismo y la reflexión social son señas de identidad. En trabajos anteriores han abordado cuestiones como la salud mental ('Suite TOC n.6'), el suicidio ('Harakiri') o los trastornos alimentarios ('Hambre'). En esta ocasión, con 'Caramel', centran su mirada en las adicciones, y especialmente en el consumo de alcohol y cocaína.

Bajo un título que combina dulzura y amargura, el espectáculo apenas menciona explícitamente las "drogas", el "consumo" o las "adicciones": todo se sugiere y se construye a través del movimiento, la música, la palabra, el gesto, la iluminación y el sonido. Un espacio escénico marcado por un muro acristalado y una puerta que podría dar acceso a un bar musical sirve de soporte para una narrativa donde las composiciones originales de las hermanas Peya funcionan como columna vertebral emocional.

"¿Cuál es tu droga?", se pregunta al público al inicio. La obra apunta tanto a las sustancias como a las múltiples dependencias que atraviesan la vida contemporánea, vinculadas a la soledad, al vacío y a la culpa. Los textos de Pablo Messiez retratan personajes al límite de sus contradicciones, frágiles, estigmatizados, profundamente humanos.

'ANATOMÍA DE UNA PROFESIÓN DESCONOCIDA', UNA INSTALACIÓN EXODRAMÁTICA

Desde el pasado jueves 15 y hasta el jueves 26 de marzo, el hall del Teatro Cánovas acoge la instalación exodramática 'Anatomía de una profesión desconocida'.

La propuesta expositiva forma parte de la investigación sobre la contracultura que la Compañía Miquel Barcelona desarrolla desde hace dos años y presenta una muestra de cuerpos de profesionales de las artes escénicas que exponen y explican sus heridas. La instalación aborda temas como el género, la sobreexposición, las prácticas violentas y distintos momentos vitales y profesionales inscritos en la memoria de los cuerpos escénicos. Cuerpos migrados, heridos, marcados, cambiantes, desplazados, vulnerables o precarizados, conforman un elogio a la memoria profesional de quienes dan vida a las artes escénicas.

Además, cada semana, diferentes artistas andaluces cuyos testimonios están recogidos en la instalación, expondrá una comunicación o performance gratuita en el hall, dependiendo del artista. Así, el 12 de febrero será el turno para José Torres el jueves; Natalia Jiménez cogerá el relevo el 17 del mismo mes; y Antonio L. Pedraza, cerrará febrero el día 26. En marzo, Anaïs Bleda recalará el jueves 5; Juan Luis Matilla el día 12; y Raquel Madrid el 19 de marzo. La muestra podrá visitarse en horario de mañana y de tarde.

Por último, han recordado que la programación en el Teatro Cánovas continúa el jueves 19 y el viernes 20 con el bailarín y coréografo Boris Charmatz, cuya carrera cuenta con colaboraciones en las compañías de Anne Teresa De Keersmaeker y Tino Sehgal, entre otros, y entre 2022 y 2025 ha dirigido la legendaria compañía de Pina Bausch.

El viernes 27, 'El Cabaret del Fracaso', de Jon Mitó/Zentra Teatro, abre las puertas de la sala A del espacio de La Plaza de El Ejido, con entrada libre hasta completar aforo. Por último, el 28 de febrero Vaivén Circo y su obra 'Anónima', cerrará la programación para este mes.