La cárcel de Archidona cuenta con 398 reclusos y el CIS llega a 227 usuarios con pulsera telemática

Publicado 21/09/2018 14:36:59 CET

MÁLAGA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro penitenciario Málaga II, ubicado en la localidad malagueña de Archidona, cuenta ya con 398 reclusos y "se ha convertido en uno de los centros de vanguardia del sistema penitenciario español", ha asegurado la subdelegada del Gobierno, María Gámez, quien ha destacado, además, que el Centro de Inserción Social (CIS) 'Evaristo Martín Nieto' ha duplicado el número de usuarios con pulsera telemática hasta 227.

Gámez ha presidido este viernes el acto por el Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, al que han asistido, entre otras autoridades, el delegado de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo; el director del CIS de Málaga, Francisco Javier Ortiz; y los directores de los Centros Penitenciarios Málaga I y Málaga II, Andrés Enríquez y Noelia Moreno, respectivamente.

La subdelegada ha recordado que, después de años de obras y esperas, en febrero de 2018 "por fin" fue inaugurado el Centro Penitenciario Málaga II --cárcel de Archidona-- que "aún no está a pleno rendimiento pero ya acoge a 398 reclusos". Ha destacado que se ha convertido "en uno de los centros de vanguardia del sistema penitenciario español".

Al respecto, ha destacado la labor realizada por "una plantilla exigua que ha demostrado su nivel de trabajo y la profesionalidad existente en la administración penitenciaria".

Asimismo, ha subrayado el esfuerzo acometido por el Centro Málaga I, en Alhaurín de la Torre (Málaga), en materia de seguridad con la instalación de cámaras en numerosos dependencias, la mejora en los trajes de protección así como la elaboración del nuevo plan de seguridad del centro.

Y ha destacado, además, que "en cuanto al tratamiento de los internos se ha conseguido mantener y ampliar todos los programas existentes siendo un referente en su unidad terapéutica y educativa e incorporando, entre otros, un programa específico contra la ludopatía".

Gámez ha agradecido el trabajo realizado en el CIS 'Evaristo Martín Nieto', que por primera vez desde su apertura en 2009 ha logrado reducir el número de internos presentes por debajo de los 200. En concreto, son 189 frente a los 227 que cuentan con un régimen extrapenitenciario.

En este centro, ha apuntado, ha sido significativa la reducción de la población femenina, ya que sólo hay 25 mujeres de los 189 internos presentes en la actualidad, la mitad de las que había hace un año.

Los internos que pernoctan en el exterior del centro están sujetos a un control telemático. Gámez ha señalado que "en enero de 2018 sólo el 23 por ciento de los internos gozaba de una modalidad telemática de cumplimiento mientras que hoy ya representan el 52 por ciento".

En este punto, ha destacado que "más de la mitad de la población reclusa del Centro de Inserción Social disfruta de una modalidad avanzada y progresista de nuestro sistema penitenciario, lo que permite a Málaga ser la primera provincia de Andalucía en número de usuarios controlados con pulsera telemática y la segunda de España, sólo superada por Valencia".

La subdelegada ha agradecido a todos los funcionarios su trabajo y ha reconocido que gracias a ellos el sistema penitenciario español "funciona". Así, se ha referido a las quejas del personal "que estos años duros de crisis bajo el Gobierno del PP han sufrido tremendos recortes y parón salarial y ahora reclaman lógicamente ir recuperando derechos" y ha apuntado que "es justo reconocer que tenemos que ir avanzando en esto".

"Soy consciente de que trabajáis en un entorno complejo, con carencias de personal que se han visto acentuadas por los años de crisis, y que habéis tenido que mantener las obligaciones y la calidad en el trabajo con más esfuerzo, menos personal, menos medios y más inseguridad", ha reconocido, confiando en que "podamos revertir esta situación de manera gradual en próximos ejercicios". "Este Gobierno es sensible a estas reivindicaciones", ha dicho.

Finalmente, ha felicitado a todos los que han recibido en este acto alguna mención honorífica, algún reconocimiento en forma de medalla o que han visto reconocido su trabajo por años de dedicación y esfuerzo en una labor complicada y pocas veces valorada.

Asimismo, también ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor de custodia de la seguridad ciudadana y su permanente colaboración con las instituciones penitenciarias y a los miembros de la judicatura por su labor de administrar justicia como por los derechos de los reclusos.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha dicho que las personas que trabajan en Instituciones Penitenciarias "asumís la tarea de procurar las mejores condiciones a quienes se encuentran privados de libertad", al tiempo que trabajan "con el fin último de la reinserción de los presos para que vuelvan a incardinarse en la sociedad evitando reincidir en el delito".

Por eso, ha querido rendir homenaje a los trabajadores de prisiones, "un homenaje en el que debemos agradecer vuestra permanente labor, que no consiste sólo en la vigilancia de los reclusos, sino que, como apuntaba antes, también incluye la educación y guía de quienes, por errores cometidos, están internados en los centros penitenciarios".

"Este homenaje está aún más justificado si recordamos que el puesto de funcionario de prisiones no está exento de riesgo, más bien al contrario", ha manifestado, apuntando que la labor de estos trabajadores "si bien es relativamente poco conocida por la mayoría de los ciudadanos, es compleja y delicada, lo que produce, con cierta frecuencia, una sobrecarga de responsabilidad que, me consta, no está suficientemente reconocida por nuestra sociedad".

Por eso, Ruiz Espejo ha subrayado que en este acto "nos unimos todos a quienes trabajáis permanentemente por conseguir la mejora de nuestro sistema penitenciario, que es como decir conseguir la mejora de nuestro sistema social" y ha transmitido, igualmente, su agradecimiento a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en los recintos penitenciarios.