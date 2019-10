Carlos Álvarez y Fran Perea animan a derribar barreras y ponen en valor la creatividad en la educación

Publicado 21/10/2019 18:11:23 CET

El barítono Carlos Álvarez y el actor y músico Fran Perea han animado a derribar barreras y han puesto en valor este lunes la creatividad en la educación.

Así lo han hecho en las III Jornadas de Educación Pública que organizan Incide y la Facultad de Ciencias de la Educación, que se han desarrollado este lunes con el tema de educar desde el desarrollo de habilidades creativas.

Álvarez ha explicado que durante muchos años y aún ahora, cuando alguien se quiere dedicar a la música la pregunta de quienes le rodean es "¿y cómo vas a ganarte la vida?", según han indicado desde la organización en un comunicado.

En la misma línea, Perea, actor, músico, director y empresario cultural, ha explicado cómo él tuvo que empezar la carrera de biología a la par que sus estudios de Interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, "una carrera seria".

Ante un auditorio de enseñantes y estudiantes, ambos artistas, moderados por la periodista Teresa Santos, han confirmado que la creatividad y el desarrollo de una carrera profesional en las artes tienen aún muchas barreras que derribar, pero que "a veces, hay que evitar la línea recta y coger veredas, ser creativo para llegar a dónde quieres", en palabras de Perea.

El intérprete malagueño ha subrayado la importancia que la creatividad ha tenido en su carrera profesional. "He intentado ser creativo en mi profesión y aportar valor a lo que hago", ha dicho, añadiendo que, para avanzar en derribar barreras, el mensaje que emiten las instituciones es clave: "Si no van al teatro, al cine, a los museos, están diciendo que eso no es importante".

Perea ha admitido que gracias al proceso creativo vivido con su último trabajo, 'Viaja la palabra', ha crecido personal y profesionalmente. "Me ha llevado a escribir un libro y a actuar en Serbia para difundir el idioma y la cultura española", ha apuntado.

Por su parte, Álvarez ha subrayado que "optar por una actividad artística no es una opción segura en el terreno laboral, pero afortunadamente la creatividad nos permite asumir ese esfuerzo que se requiere".

El barítono, que en diciembre estrenará en el Covent Garden de Londres el Otelo y en marzo llegará de nuevo al Teatro Cervantes, ha asegurado que le encantaría que "se pudiera presenciar el proceso que vamos a vivir antes del estreno porque ahí es donde se palpa la creatividad".

Además, ha querido agradecer a Incide la creación del coro que lleva su nombre y que está formado por niños del barrio malagueño de la Cruz Verde como vehículo para contribuir a que "la creatividad les dé oportunidades y a tener un criterio para no ser manipulables".

EVENTOS POR LOS 30 AÑOS DE INCIDE

Antes del diálogo entre ambos artistas, el presidente de honor de Incide, Joaquín Perea, ha señalado que la entidad prepara un programa de eventos en torno a la educación, la innovación y los valores que sustentan la organización con el objetivo de conmemorar sus 30 años de trabajo "por y para la sociedad malagueña".

"Es obligado poner a disposición de la infancia los recursos necesarios para la igualdad de oportunidades: no echemos por el sumidero a gente valiosa que se pierde por no haber tenido herramientas para desarrollarse. Así haremos un mundo más justo", ha destacado.

Para ello, ha señalado que han constituido "un grupo de trabajo con profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación y otros referentes expertos en el campo de la Comunicación, la Pedagogía, la Psicología, otras entidades con las que trabajamos en redes de acción social".

El objetivo es "poner en la agenda de la actualidad el abordaje de estos retos educativos, con distintos eventos --jornadas, seminarios, conferencias-- a lo largo del año, con invitación a personalidades de referencia en las distintas tendencias innovadoras en Educación".

Los objetivos son "enriquecer la formación del profesorado que estudia en la Facultad de Málaga a través de su asistencia a estos eventos, destacar la necesidad de que estas corrientes se incorporen al currículum formativo de los grados universitarios del profesorado y aportar a los gestores de la Educación Pública argumentos para que la normativa se adapte al futuro y contribuyan así a que la educación pública avance en vanguardia".

"Se trata de superar la perplejidad que los cambios nos producen, de que estos cambios se reflejen en la educación, de poner los peldaños para que el profesorado y los niños suban la escalera hacia el futuro inmediato", ha explicado el presidente de honor de Incide. "No nos quedemos en el siglo pasado cuando la vanguardia de la educación ya tienen un pie en este siglo XXI", ha concluido.