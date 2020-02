Carlos Álvarez, Nancy Fabiola Herrera e Ismael Jordi traen la ópera 'La favorita' al siglo XXI en el Cervantes

MÁLAGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El barítono Carlos Álvarez, la mezzo Nancy Fabiola Herrera y el tenor Ismael Jordi encabezan la aproximación conceptual y contemporánea a 'La favorita', la ópera de Gaetano Donizetti, una obra maestra del bel canto que sube el telón del Teatro Cervantes los días 4, 6 y 8 de marzo y que dirigen en escena y el foso Curro Carreres y Antonello Allemandi.

Este montaje juega con la evolución de los personajes y sus cricunstancias en tres tiempos históricos, el siglo XIV, en el que se ambienta un triángulo amoroso en plena Reconquista ibérica; el XIX romántico, en el que se escribe la ópera, y la época actual, en la que se representa.

Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa Álvarez, Ismael Jordi; el bajo Pavel Shmulevich; el director musical Antonello Allemandi; el director escénico Curro Carreres; el director-gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar; y la responsable de Artes Escénicas y Espacios Culturales de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez.

La mezzosoprano Fabiola Herrera encarna a Leonora, favorita del rey Alfonso XI de Castilla, interpretado por el barítono Álvarez, su favorita, y amante de Fernando, a quien da vida el tenor lírico Ismael Jordi.

Precisamente, Álvarez ha explicado que "normalmente se tiene la idea de que Alfonso XI es un personaje taciturno, receloso, vengador y sobre todo que se siente defraudado por la gente que tiene alrededor. En este caso ha venido Curro a enseñarme otra visión del personaje".

"Por lo que normalmente y tradicionalmente se ha hecho con el personaje de Alfonso, las circunstancias lo han obligado a no ver a su alrededor más que gente que intenta de alguna manera hacerle alguna trastada", ha continuado, a lo que ha añadido que, sin embargo, el personaje del rey "confía en su favorita, a la que ama, confía en el salvador, que es Fernando, el salvador de su vida en la batalla y al que eleva al rango de noble".

Así, Álvarez ha detallado que "utilizando el mismo texto y sin cambiar una coma, Curro me ha hecho ver que esa actitud debe cambiarse en un hecho de generosidad y que incluso alguien que quiere desesperadamente puede convertirse en alguien generoso".

"El canto no cambia absolutamente nada, no cambia el texto y sin embargo, con esta nueva actitud, de manera exponencial el personaje crece, porque ya no solo presenta la sola faceta de alguien que ve siempre algo negativo a su alrededor, sino que, esperanzador, también cree que el amor puede redimir", ha apuntado.

El bajo Pavel Shmulevich como el prior Baldassarre, el tenor Luis Pacetti en el papel de Don Gasparo, la soprano Lucía Millán como Inés y Daniel Romero de la Rocha encarnando a un noble cierran los roles principales de 'La favorita'.

En la producción del Teatro Cervantes de La favorita tiene un protagonismo destacado el ballet original de la segunda parte de la ópera, en este caso en una versión contemporánea en la que la mujer tiene voz autónoma e independiente.

La coreógrafa malagueña Ana Rando es la encargada de diseñar los movimientos de tres bailarines, que participan en una puesta en escena en la que colabora el Coro de Ópera de Málaga, dirigido por Salvador Vázquez.

El vestuario de Jesús Ruiz, la iluminación de Eduardo Bravo y los equipos de maquillaje y peluquería dirigidos por Katy Navarro y José Carlos Montesinos se encargan de completar el apartado artístico de una producción escénica y musical del Cervantes que mueve a casi doscientas personas, incluidos los nueve figurantes que fueron escogidos en un casting público.

Las funciones de 'La favorita', producción propia del coliseo malagueño incluida en la 31 Temporada Lírica, que patrocina la Fundación Unicaja, forman parte de los actos de celebración del 150 aniversario de la construcción e inauguración del Teatro Cervantes de Málaga, que han celebrado todos los asistentes a la rueda de prensa.

El miércoles se agotaron en minutos las invitaciones puestas a disposición del público para el ensayo general del lunes 2 de marzo, pero aún quedan entradas para asistir a las tres sesiones (tiques de 24 a 90 euros, disponibles en todos los puntos de venta del Teatro Cervantes de Málaga. Pases el miércoles 4 y viernes 6 a las 20.00 horas y el domingo 8 a las 19.00).