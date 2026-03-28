La Carrera Internacional Nocturna La Cala del Moral en Rincón tiene abierto el plazo de inscripciones hasta el 3 de mayo

Cartel de La Carrera Internacional Nocturna La Cala del Moral - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), a través de su concejalía de Deportes, ha informado de que el plazo de inscripción para la I Carrera Internacional Nocturna La Cala del Moral, que tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo de 2026, permanecerá abierto hasta el próximo 3 de mayo.

La competición, organizada de forma conjunta con el Club de Atletismo Málaga Bahía, se desarrollará, principalmente, en el entorno del Paseo Marítimo Blas Infante de La Cala del Moral.

La organización ha diseñado tres circuitos diferenciados para asegurar la participación de todos los perfiles de corredores. En concreto, prueba reina (5.000 metros), para categorías desde Sub 18 hasta Máster. Los competidores deberán completar dos vueltas al recorrido, que comprenderá un circuito con salida a la altura del Restaurante Avante Claro y con la meta enfrente de la antigua Sala de Exposiciones Marenostrum.

También la prueba promoción (2.500 metros) destinada a las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Silla de Ruedas. En esta prueba, el recorrido será el mismo que en la de 5.000 metros, con los competidores teniendo que completar únicamente una vuelta al circuito.

Asimismo, la prueba infantil (1.000 metros) para los más pequeños (Sub 6, Sub 8 y Sub 10), con un circuito con salida y llegada en la zona de la antigua Estación.

La jornada comenzará a las 19.30 horas con la Prueba Reina de 5 kilómetros. Acto seguido, en torno a las 20.15 horas, será el turno de la prueba de 2.500 metros, para luego culminar esta gran jornada con la prueba infantil de 1.000 metros sobre las 20.45 horas.

INSCRIPCIONES Y PREMIOS

Las inscripciones podrán realizarse de forma telemática en la web de la Federación Andaluza de Atletismo (www.fedatletismo.com) hasta el 3 de mayo a las 23.59 horas, o hasta agotar el cupo de dorsales disponibles.

El coste de la inscripción será de 8 euros, y podrán participar todos los atletas nacionales y extranjeros que lo deseen, siempre que cumplan con la normativa de la RFEA y la FAA.

La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la carrera en el stand del Club de Atletismo Málaga Bahía (frente al restaurante Avante Claro) en el Paseo Marítimo de la Cala del Moral, desde las 18.00 horas del día de la celebración de la carrera.

Para aquellos que lo deseen, también se podrán recoger los dorsales en el Departamento de Atención al Cliente del Hipermercado Carrefour en el Centro Comercial Rincón de la Victoria, en calle Arroyo Totalán 36, los jueves 7 y viernes 8 de mayo en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y el sábado 9 de mayo de 2026 de 10.00 a 14.00 horas. Se repartirán premios y trofeos a los atletas más destacados del día, tanto en categoría femenina como masculina.

En primer lugar, los primeros cinco clasificados de la prueba de 5.000 metros, recibirán un premio en metálico, con 100 euros para el quinto; 150 euros para el cuarto; 250 euros para el tercero; 500 euros para el segundo y 1000 euros para el ganador. En el caso de la prueba de 2.500 metros, los premios serán de 50 euros para el tercer clasificado; 75 euros para el segundo y 100 euros para el vencedor.

Además, los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo, además de una medalla para los clasificados entre la cuarta y la décima posición de cada categoría.