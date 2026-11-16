La carrera popular solidaria 'We Run UMA' se celebra este domingo en beneficio de colectivos sin ánimo de lucro

Presentación de la carrera popular 'We Run UMA'. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados al deporte tienen una cita el próximo domingo 22 en el campus de Teatinos, donde se llevará a cabo la tercera edición de 'We Run UMA', la carrera popular solidaria que cada año organiza la institución académica, en esta ocasión a beneficio de los colectivos sin ánimo de lucro 'Amistades que suman' y Asociación Nacional del Síndrome IDIC 15'.

La carrera ha sido presentada este lunes 16 en el Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA), en un acto presidido por el rector, Teodomiro López, quien ha estado acompañado por el director general de Deportes de la UMA, Cristóbal Moreno, y por Daniel Pérez, director general de Deportes del Ayuntamiento de la capital, según ha concretado al institución académica en una nota.

La cita, que continúa con dorsales disponibles, es a las 10,00 horas en el Complejo Polideportivo Universitario. Así, la convocatoria toma forma como "fiesta deportiva", puesto que puede participar toda la familia. Así los corredores se dividen en varias categorías, según sean infantiles o adultos. Los menores de seis años tienen el reto de recorrer 50 metros; los sub-8, 200 metros; los sub-10, 400 metros y los sub-14, 800 metros. Las demás categorías, sub-16, sub-18, sub 20, sub-23, senior y veteranos recorrerán seis kilómetros.

La mayor parte de las carreras se llevarán a cabo en el Complejo Deportivo, si bien algunas recorrerán el itinerario que une el campus de Teatinos con la ampliación del campus, donde se ubican las facultades más modernas. Los más pequeños comenzarán a las 10,00 horas, en el Complejo Deportivo, y los mayores, a las 10,30. En cuanto al precio de las inscripciones, son tres euros para las categorías menores y ocho para las mayores.

Al respecto, el rector ha felicitado a los organizadores de esta actividad por conseguir "que el deporte universitario brille y tenga mucha visibilidad, conjugando actividad deportiva con compromiso social, inclusividad y solidaridad, como es este caso".

Por su parte, el representante municipal se ha felicitado especialmente por "incluir a los más pequeños de la casa en competiciones deportivas", con un recorrido testimonial, pero "comprometido con la necesidad de promocionar la actividad física". En este sentido, Cristóbal Moreno ha asegurado que la 'We Run' se ha consolidado como "uno de los eventos deportivos solidarios de esta ciudad". Inscripciones en 'https://www.dorsalchip.es/'.