Casabermeja (Málaga) celebra su 55 Festival del Cante el próximo 25 de julio

El vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto con el alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo Municipal Antonio Sánchez de Casabermeja (Málaga) acogerá el sábado, 25 de julio, a las 22,00 horas, la 55 edición del Festival de Cante Grande del municipio.

Se trata de una cita flamenca, declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación y de Interés Turístico Nacional de Andalucía, donde el cante, el baile y la guitarra, serán los protagonistas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto con el alcalde de Casabermeja, Pedro Hernández, en la presentación del cartel de la edición 2026.

En este sentido, López Mestanza ha destacado "la apuesta" de la Diputación por el flamenco, que impulsa un gran número de eventos y festivales relacionados con este arte que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Asimismo, los organizadores han explicado que el cartel de este año reúne a algunas de las principales figuras del cante, el toque y el baile, combinando artistas consagrados con destacados nombres del panorama flamenco actual en una edición que vuelve a reivindicar la calidad y la autenticidad de este histórico festival.

El elenco de artistas del 25 de de julio estará formado por Maite Martín, Encarna Anillo, Pepe El Boleco y José Canela al cante; Ignacio de Amparo ofrecerá el concierto de guitarra solista; y el baile llegará de la mano de Manuela Carpio, acompañada por Enrique El Extremeño, Miguel Lavi y Manuel Tañé, junto a un amplio elenco de guitarristas, palmeros y artistas invitados que completan una programación de primer nivel.

De tierras catalanas vendrá Maite Martín acompañada por el jerezano José Gálvez. Desde Cádiz, Encarna Anillo con Pituquete. Desde Puebla de Cazalla vendrá Pepe El Boleco acompañado por el chiclanero Nono Reyes, y desde San Roque llegará José Canela, que, como el malagueño Antonio Luque "Canito", gozará del toque del cañetero Rubén Lara.

Desde Jerez llegará el baile de Manuela Carpio con el cante de Enrique El Extremeño, Miguel Lavi y Manuel Tañé; la bajañí del malagueño Juan Requena; y las palmas y jaleos de Iván de Manuela, Miguel Ángel Heredia e Israel de Juanillorro. La guitarra solista vendrá de la mano de Ignacio de Amparo, desde Morón de la Frontera.