Casares (Málaga) pide la declaración del municipio como zona catastrófica tras los "graves daños" por las borrascas

Imagen de archivo del acceso al núcleo poblacional de Secadero en Casares (Málaga), que estuvo cortado por el paso de la borrasca 'Leonardo'. - AYUNTAMIENTO DE CASARES

CASARES (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Casares (Málaga) ha aprobado por unanimidad en pleno una moción para solicitar la declaración del municipio como zona catastrófica tras los "graves" daños provocados por el tren de borrascas registrado desde el pasado 4 de enero, agravado por los temporales Leonardo y Marta.

El alcalde, Juan Luis Villalón, ha comenzado la sesión plenaria con una exposición de la situación vivida en el municipio durante la última semana, que ha calificado de "una de las peores catástrofes por fuertes precipitaciones", han indicado desde el Consistorio en una nota.

Villalón ha repasado la situación padecida en el municipio estos días, recordando a las personas que han quedado aisladas en diseminados y en El Secadero, los daños producidos en carreteras y caminos; así como los desprendimientos registrados y los pasos que se están dando para su reparación.

También ha tenido palabras de agradecimiento para todos los organismos y personas que han prestado auxilio durante esta semana, en especial para la Junta de Andalucía y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, "que entendió la llamada de auxilio que le hicimos" y estableció el Puesto de Mando Avanzado Casares-Secadero, poniendo a disposición de los vecinos de Secadero y Tesorillo un amplio dispositivo de emergencia".

Tampoco se ha olvidado del equipo de gobierno, de la oposición, de los empleados del Ayuntamiento y de las empresas locales a la hora de agradecer el trabajo realizado estos días.

En la moción, el Ayuntamiento solicita la declaración del municipio como zona catastrófica y reclama ayudas urgentes para particulares, agricultores y empresas afectadas, así como la financiación necesaria para reparar infraestructuras y caminos rurales.

También solicita actuaciones ambientales en cauces fluviales, mejoras en carreteras clave y el refuerzo de la coordinación ante futuras emergencias.

Según han recordado desde el Ayuntamiento, las inundaciones han afectado especialmente al núcleo de El Secadero, donde el desbordamiento del río Guadiaro dejó aislados a cerca de 1.500 vecinos y provocó cortes en carreteras, telecomunicaciones y suministros básicos.

Además, muchas explotaciones agrarias se han visto seriamente dañadas; algunas viviendas y negocios lo perdieron todo por las inundaciones, e incluso fue necesario desalojar preventivamente a 21 familias, han precisado.

En la sesión también se ha aprobado otra moción institucional acordada por el Ayuntamiento de Casares con otros municipios del Campo de Gibraltar --como son San Roque, Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Castellar-- afectados por las lluvias torrenciales del 4 de enero.

Un acuerdo que, como ha dicho el alcalde, ha quedado "desfasado", pero cuya aprobación se ha llevado a cabo por el compromiso adquirido.

En el acuerdo, se reclamaban medidas para evitar el aislamiento de El Secadero y Tesorillo, además de mejoras urgentes en la carretera A-2102, actuaciones preventivas en ríos y cauces, mayor coordinación en emergencias, instalación de medidores de caudal y ayudas económicas para reparar daños y apoyar a ciudadanos y sectores afectados.

Otro asunto de interés ha sido la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización del Tanatorio, unas instalaciones municipales que ya se encuentran en funcionamiento desde el pasado mes de diciembre.

La intención, según ha explicado el regidor, es establecer las tasas que deben pagar las empresas funerarias por hacer uso de las instalaciones.

Asimismo, se ha aprobado una modificación de la Ordenanza Reguladora número 11 de la Tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura y/o puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones, que, según Villalón, afectará exclusivamente a grandes proyectos, como por ejemplo la puesta en marcha de un parque fotovoltaico.

Además de las mociones institucionales, el grupo PMP ha presentado otra propuesta solicitando la ejecución inmediata de obras de acondicionamiento y remodelación integral de la carretera de Los Pedregales, que también se ha aprobado por unanimidad.