Casares (Málaga) pide suspensión de clases este jueves por el temporal, que tiene incomunicado al núcleo de El Secadero

Acceso al núcleo poblacional de Secadero en Casares (Málaga), cortado por el paso de la borrasca 'Leonardo'. - AYUNTAMIENTO DE CASARES

CASARES (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Casares (Málaga) ha pedido a la Junta que suspenda también este jueves las clases en los dos centros del municipio que "sigue muy afectado por el paso de la borrasca 'Leonardo'" y que tiene al núcleo urbano de El Secadero incomunicado por carretera al estar cortadas las vías que lo conectan con la provincia malagueña y con la de Cádiz.

Así lo han indicado desde el Ayuntamiento en un mensaje en redes sociales, en el que señalan que el alcalde, Juan Luis Villalón, ha solicitado a la Junta de Andalucía la suspensión de las clases tanto en el CEIP Blas Infante de Casares como en el de Los Almendros en El Secadero, núcleo en el que normalmente residen unas 1.500 personas.

El alcalde ha indicado que dicha medida se hace "por el riesgo que supone para el alumnado el acceso en transporte escolar, ya que varias vías se encuentran muy afectadas". De hecho, el Ayuntamiento municipio ha activado el nivel 2 de emergencias a las 13.30 horas de este miércoles, debido a los cortes de carreteras.

Según han explicado, la carretera A-2102, principal acceso a El Secadero, permanece cortada "y por el momento no hay una previsión clara para su reapertura". Asimismo, el Camino de los Pescadores está "intransitable" por desbordamiento del río Guadiaro. Estas incidencias "están dificultando seriamente la movilidad y la seguridad".

Además, han informado de que en dicho núcleo, que sufrió hace menos de una semana ya la incomunicación por carretera por otro temporal, se ha producido una interrupción del suministro eléctrico, que ya ha sido restablecido. El alcalde ha comunicado esta incidencia y la situación general al Puesto de Mando Central del 112, con el que se mantiene "contacto permanente".

En otros mensajes en redes sociales, desde el Ayuntamiento han detallado hasta una docena de incidencias en los distintos núcleos del municipio relacionadas con carreteras o calles, como el corte de la MA-8300, entre El Cerro y el cruce de Casares por desprendimiento de barro, con ruta alternativa por el casco urbano; y el de la A-7150, desde el cruce (Casa Alfa) hasta el Puerto de Ronda como medida preventiva por posibles desprendimientos.

Asimismo, hay otras vías cortadas por desprendimientos de muros y arboledas y por desbordamientos de arroyos y ríos, como el Camino de los Molinos y el de la Acedía, y la calle Camino de Gaucín; y se pide extremar la precaución por el estado en que están otros accesos. Además, los puentes peatonales del paseo litoral "están cerrados de forma preventiva ante posibles crecidas de los cauces".

Desde el Ayuntamiento de Casares han recordado que hay una alerta por fenómenos meteorológicos adversos, por lo que han rogado a la ciudadanía "máxima precaución, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios".