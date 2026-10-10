Casa rural en la provincia de Málaga en una imagen de archivo. - RURALIDAYS

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las casas rurales de Málaga rozan el lleno durante este puente de octubre. La buena coincidencia de las fechas ha hecho que muchos españoles gocen de un largo periodo festivo, que comenzó este pasado viernes, día 9, y se extiende hasta el próximo lunes, 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

El turismo rural es una de las opciones preferidas para quienes han planeado hacer una escapada en estas fechas, según las previsiones de Ruralidays.com. Así, Málaga será la provincia andaluza con una mayor ocupación, y se quedará rozando el lleno, con un 84,2%.

Le seguirán Granada (82%) y Córdoba (81%), y entre las más demandadas también entra Jaén, al 79,3%. Por detrás de estas aparecen Cádiz (75%); Almería (71%); Sevilla (68,3%) y Huelva (62,7%). La media de Andalucía será del 80,7%.

El precio medio para esta época es de 39,96 euros por persona y noche, lo que ha supuesto un aumento cercano al 6% con respecto al mismo periodo del año anterior, según el balance de reservas de Ruralidays.

Por otro lado, han señalado que, paradójicamente, a pesar de ser un largo periodo festivo en España, esta no será la primera nacionalidad en cuanto al número de reservas de turismo rural en estas fechas. Según las estadísticas de Ruralidays, el mayor número de clientes en casas rurales procede de Alemania, por encima del 29%. Le sigue España, con un 20,6%; Países Bajos (17,2%); Reino Unido (9,4%) y Dinamarca (5,8%).

En cambio, el público español ha protagonizado la subida más fuerte en cuanto al número de peticiones para alojarse durante estas fechas, con un aumento del 38% con respecto al mismo periodo festivo del año pasado, cuando también hubo un puente en octubre (fue domingo y se pasó al lunes).

Por lo tanto, el elevado nivel de ocupación se debe, además de a la buena coincidencia de las fechas, a otra serie de factores, como desgrana Félix Zea, cofundador de Ruralidays, que ha apuntado que "estos días hay vacaciones escolares en varios países del norte de Europa, lo que consolida el mes de octubre entre los preferidos para el turismo rural".

"Los extranjeros vienen en esta época porque octubre es temporada media, con precios más económicos y con un clima más benévolo que en verano", ha añadido.

La motivación del cliente extranjero es principalmente el descanso (80%), el clima (57,8%), visitar ciudades (37,3%), cultura y tradiciones (27,7%) y la posibilidad de ir a la playa (22%).

En estas fechas, los visitantes foráneos viajan mayoritariamente en pareja (40,6%), mientras que un 30% lo hacen en familia con niños (hay vacaciones escolares de otoño en varios países europeos). Le sigue el grupo de amigos (15%) y el de varias familias juntas (10,6%). La ocupación media entre los clientes extranjeros es de casi cinco personas por reserva para estas fechas.

En cuanto al cliente nacional, entre las principales motivaciones aparece, junto al descanso, la posibilidad de hacer rutas de senderismo y pasear por la naturaleza, ha indicado Zea. La ocupación media de los españoles es de más de ocho personas por cada reserva, dado que en estas fechas se viaja principalmente en familia.