Catalina García ensalza la apuesta de la Junta por la implantación de puntos limpios y destaca el de Casares (Málaga)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en la comisión parlamentaria del miércoles, 4 de marzo, de 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha puesto en valor este miércoles la apuesta de su departamento por la implantación de puntos limpios en la región, y más concretamente por el del municipio malagueño de Casares que fue inaugurado el pasado 27 de enero.

Así se ha pronunciado García durante la comisión del ramo y ante una pregunta del grupo 'popular', en la que la parlamentaria Jessica Trujillo se ha referido a esta infraestructura como "un proyecto que es un claro ejemplo de políticas de sostenibilidad que tienen un impacto importantísimo en ese objetivo que nos hemos marcado todos de reducir y gestionar mucho mejor nuestros residuos".

Así, García ha agradecido que el Ayuntamiento de Casares haya puesto a disposición de la Junta un terreno de tres mil metros para la implantación de este punto limpio; y ha expuesto que este tipo de instalaciones están dentro del Plan Integral de Residuos de Andalucía (Pires), con el cual se han invertido desde el año 2019 un total de 17,1 millones en este tipo de instalaciones.

La consejera de Sostenibilidad ha valorado que los puntos limpios deben convertirse también punto de educación medioambiental, "especialmente para nuestros niños, pero también para las asociaciones de todos esos municipios, para que vean que es una realidad y que la separación tiene un sentido y tiene un objetivo".

Catalina García ha incidido en la importancia de que los ciudadanos, como generadores de residuos, comiencen el proceso de separación de los mismos en los hogares para que estos finalmente tengan una 'segunda vida' y puedan convertirse en una nueva oportunidad: "Antes era 'usar y tirar' y ahora tiene que ser 'usar y no tirar', sino que nuestros residuos tengan una segunda vida, vuelvan a entrar en el circuito y los preparamos para poder ser reciclados o reutilizados".

Así, ha destacado que esta es la labor de los puntos limpios que permiten hacer la separación a los ciudadanos de residuos como muebles, electrodomésticos, fluorescentes, radiografías, aceites usados, pinturas y disolventes, etcétera.