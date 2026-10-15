La Cátedra de Estudios CAF de la UMA impulsará un observatorio de administración de fincas de la provincia de Málaga

Presentación de la renovación del convenio de la Cátedra de Estudios CAF de la UMA para impulsar un observatorio de administración de fincas de la provincia de Málaga. - UMA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Estudios CAF Málaga-Sabadell Profesional de la Universidad de Málaga (UMA) afronta esta nueva etapa con el objetivo estratégico, entre otros, de crear el Observatorio de la Administración de Fincas de la provincia malagueña.

La UMA ha presentado la renovación del convenio con Banco Sabadell, que continúa como entidad colaboradora de la cátedra, impulsada junto con el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, han indicado en un comunicado.

Al acto de firma asistieron, en nombre de la Universidad de Málaga, el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio, en representación del rector; y el decano de la Facultad de Marketing y Gestión, Benjamín del Alcázar.

Los acompañaron la directora de la cátedra, la profesora Eva María González Robles; la directora de Segmento de Colectivos Profesionales y Administradores de Fincas de Banco Sabadell, Rosario Fernández Álvarez; y el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Manuel Jiménez Caro, junto a otros miembros de su junta directiva.

Creada en 2022, la Cátedra nació de la colaboración entre la UMA, a través de la Facultad de Marketing y Gestión, y el Colegio de Administradores de Fincas, con el fin de desarrollar actividades conjuntas y favorecer el intercambio de conocimiento entre ambas instituciones.

Con la renovación, Banco Sabadell mantiene su apoyo a la difusión de la Cátedra, a la organización de jornadas y seminarios y a la profesión colegiada. La colaboración se extiende hasta mayo de 2027.

La cátedra se articula en cuatro ámbitos, como son la investigación de mercados, para conocer el comportamiento del usuario y del sector; la formación y el reciclaje profesional, para mejorar la calidad del servicio y la innovación; la mejora de la imagen y la notoriedad de la administración de fincas en el entorno social y económico de Málaga; y el acercamiento entre los profesionales y la Universidad.

El observatorio será una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y contará con datos actualizados de forma continuada. Su primer paso será el 'I Estudio del Mercado de la Administración de Fincas en la Provincia de Málaga', que analizará los hábitos del consumidor y las variables que influyen en la elección de proveedor.

También medirá el grado de conocimiento y la imagen de la profesión, el proceso de "compra" de estos servicios por parte de las comunidades de propietarios, la satisfacción con el administrador y la penetración de estos profesionales en la provincia.

En el ámbito formativo, la cátedra prevé organizar seminarios sobre marketing, digitalización e innovación en la gestión de despachos, además de la posible participación en los Cursos de la UMA y la eventual implantación de titulaciones propias.

Entre las actividades previstas figuran los encuentros sectoriales y de networking, las prácticas de estudiantes de la Facultad en el Colegio y en los despachos, y los Trabajos de Fin de Grado y de Máster sobre temas de interés para la profesión.