Cátedra Salud Global Solidaria Málaga premia un trabajo que evalúa nutrición de menores en áreas desfavorecidas de Perú

La Cátedra Salud Global Solidaria de Málaga premia un trabajo sobre nutrición de menores en áreas desfavorecidas de Perú. - UMA

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Salud Global Solidaria, que promueve la Fundación Cesar Ramírez y la Universidad de Málaga (UMA), ha celebrado el acto de entrega de la primera edición del Premio al Mejor Trabajo Fin de Estudios (TFG o TFM) del curso 2024-2025, con el que se ha reconocido al egresado de este centro Raúl Carabantes por su trabajo para evaluar la nutrición de menores en zonas desfavorecidas de Perú.

El encuentro lo ha presidido el decano de Medicina, Ignacio Santos, que ha estado acompañado por el director técnico de la Cátedra, el profesor del Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología Francisco Sendra, y por César Ramírez, presidente de la Fundación Bisturí Solidario, mecenas de la cátedra.

Además, han participado en el acto los miembros de la comisión de seguimiento de la cátedra, como Sergio Cañete Hidalgo, Dolores Domínguez Pinos, José Antonio Trujillo Ruiz y Fernando Navas Pérez, así como decanos de otros centros, profesorado y personal investigador.

'Evaluación del estado nutricional y de salud y su asociación con el contexto sociocultural y sanitario de menores de infantil y primaria en entornos desfavorecidos de Perú' es el título del proyecto ganador que ha tenido como tutoras a las profesoras del Departamento de Farmacología y Pediatría de la UMA Juana María Ledesma Albarrán y Mercedes Rivera Cuello y como cotutora a la doctora Luciana Carolina Uezen Rebullida.

El jurado ha destacado que este trabajo sobresale por su "sólido rigor académico y metodológico, el desarrollo de un trabajo de campo real en contexto internacional, la utilización de una muestra excepcionalmente amplia, así como por la aplicación directa y efectiva de los resultados por parte de una organización no gubernamental en terreno, lo que refleja de manera ejemplar los fines de la Cátedra en materia de salud global, cooperación internacional, equidad sanitaria e impacto social".

Este premio se convoca para reconocer el esfuerzo de estudiantes, tutores y colaboradores por la aportación de iniciativas investigadoras que contribuyan a fomentar la solidaridad internacional y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, principalmente de países africanos.

El premio tiene una dotación económica de 600 euros, además de una beca para formar parte de una campaña de cooperación en países africanos.

La Cátedra Salud Global Solidaria está adscrita al Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.