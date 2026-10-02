CCOO alerta subida del 169% del precio del alquiler por metro cuadrado en diez años en Málaga y pide políticas públicas

Rueda de prensa en la sede de CCOO en Málaga. - CCOO MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gabinete técnico de CCOO de Málaga ha presentado este viernes en rueda de prensa un informe sobre la vivienda y la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora en Málaga. El documento revela que entre 2014 y 2025, el precio medio del alquiler por metro cuadrado en la provincia se ha encarecido un 169%, provocando "un desfase insostenible entre el coste habitacional y los ingresos de las familias", por lo que ha pedido a las administraciones "un giro urgente en las políticas públicas".

En ese sentido, la organización sindical ha alertado sobre la "inacción" de la Junta de Andalucía y ayuntamientos mientras el precio de la vivienda "merma drásticamente" la renta disponible en la provincia.

El informe detalla que Málaga ha continuado situándose como el tercer territorio del Estado en crecimiento de viviendas, al tiempo que "ha destacado" como la segunda provincia con mayor proporción de pisos turísticos sobre el total censado.

Por ello, el sindicato ha afeado a las corporaciones locales que "hayan frenado el impulso a los Servicios Públicos de vivienda protegida".

Según CCOO, el año pasado "apenas se ha licitado un 1,3% de VPO, lo que ha supuesto únicamente 84 inmuebles, mientras que el Ayuntamiento de Málaga ha registrado una media de solo 86 viviendas anuales en la última década".

A este respecto, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha señalado que "el esfuerzo que pueden realizar las familias malagueñas para comprar o alquilar una vivienda libre está fuera de su alcance, pues requeriría un salario superior a 80.000 euros para ello, cuando la renta neta media apenas alcanza los 37.000".

De igual modo, Cubillo ha asegurado que el esfuerzo económico para el acceso a una VPO "ha alcanzado el 15,8% de la renta salarial frente al más del 38% necesario para la renta libre".

El economista a cargo de la investigación, Antonio Turmo, ha manifestado "una brecha desorbitada entre 2014 y 2025, donde el precio del metro cuadrado para compra ha crecido un 86,8%, el valor medio declarado ha aumentado un 112%, las hipotecas se han elevado un 113% y el alquiler por metro cuadrado se ha encarecido un 169%".

En contraste, advierte la organización sindical, "la retribución de la clase trabajadora apenas ha subido un 45%" en el mismo ciclo, "agravando la precariedad" en los 20 municipios de la Costa del Sol donde se ha concentrado el 78% de la población.

Turmo ha recordado la recomendación del Banco de España para la deuda máxima de un 30% del salario en vivienda. A ese respecto, para la provincia de Málaga, "serían unos 4.200 euros al mes".

"En total, son 32.000 personas, las que podrían comprar una vivienda en Málaga con su salario", ha reiterado Turmo, quien ha situado a Málaga como la provincia con más dificultad para acceder a una vivienda, por delante de Madrid, Baleares, Guipúzcoa y Barcelona.

Respecto al alquiler, CCOO sitúa el precio medio del metro cuadrado en los 18,7 euros, "el más elevado de España". Al respecto, Turmo ha incicado que, "si lo que antes era el 60% de nuestros salarios brutos para adquirir se convierte en el 78 %, para una vivienda de 80m cuadrados".

La central sindical ha remarcado la "vulnerabilidad" de las nóminas locales, recordando que el "42,5% de la población asalariada malagueña ha ingresado al mes 620 euros de media".

En este sentido, Cubillo ha enfatizado que "un fondo buitre es una empresa que viene a llevarse el dinero de los malagueños y de las malagueñas fuera de Málaga", criticando la falta de soluciones tras diez años de desregulación y abandono institucional.

La secretaria de institucional de CCOO Málaga, Maribel Hernández, ha exigido a la Junta de Andalucía y gobiernos locales la articulación "inmediata" de una Mesa Técnica de Diálogo Social que "garantice ayudas directas a las familias y promueva masivamente la edificación pública protegida".

Del mismo modo, el sindicato "no ha descartado" emprender movilizaciones "si las administraciones continúan priorizando la especulación frente al derecho constitucional a la vivienda".