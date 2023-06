CCOO Málaga defiende "ir al trabajo sin armarios y con orgullo de ser" y exige que empresas sean "libres de lgtbifobia"

MÁLAGA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha celebrado este martes, Día Internacional del Orgullo, en defensa de la tolerancia y los derechos LGTBI+, una concentración en la que ha defendido que se pueda "ir al trabajo sin armarios y con orgullo de ser" y ha exigido que las empresas sean espacios "libres de lgtbifobia". Todo ello, según el sindicato, "en un momento de clara amenaza ante el discurso de odio y de la exclusión de la ultraderecha".

En este acto la secretaria de las Mujeres e Igualdad de CCOO de Málaga, Susana Torres Serralvo, ha manifestado que "desde CCOO alentamos a vivir en libertad, también en el trabajo, este año con el lema #AlTrabajoSinArmarios y con #OrgulloDeSer".

Ha añadido que "la aprobación de las leyes no es suficiente, para que éstas sean eficaces es preciso aplicarlas y hacer frente a comportamientos LGTBIfóbicos de forma que no tengan cabida en ninguna esfera de la vida. Acciones que se están produciendo en este país y Málaga no es una excepción".

Torres ha criticado "los terribles carteles que han aparecido en la residencia Livensa Living de Málaga, con un mensaje miserable que habla de cazar a compañeros y compañeras, simplemente por ser lo que son, y que han provocado que haya muchas personas allí que a día de hoy, en 2023, en pleno siglo XXI, estén asustados y asustadas".

"Se trata además, de una residencia donde ya el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hubo algunas personas que destruyeron el cartel que se colocó con motivo de dicha conmemoración", han señalado desde CCOO.

"Esto mismo también sigue ocurriendo a diario en muchos centros de trabajo y allí no es tan fácil irse o incluso muchas veces no se llega ni a entrar", ha asegurado la líder sindical, quien además, ha añadido que "tenemos conocimiento de que muchas personas trabajadoras no pueden acceder a puestos de trabajo, ni promocionar, por ser lo que son, o simplemente no pueden hablar de sus familias a la hora del café porque tienen miedo y eso es algo que no podemos consentir".

CCOO Málaga asegura que "frente a este retroceso democrático, vamos a estar al frente porque cada paso atrás que se da en democracia siempre va seguido de otro. Los datos demuestran que en Andalucía aumentan los delitos de odio por razón de orientación e identidad sexual".

"Así, el último informe del Observatorio Andaluz contra la Homofobia indica que Málaga es la tercera provincia con más incidentes de este tipo, por detrás de Cádiz y Sevilla. El 70% de las víctimas no denuncia, un 6% de los que sí lo hacen han sufrido una agresión en su lugar de trabajo y vemos que esto solo es la punta del iceberg", ha denunciado Torres Serralvo.

El sindicato apunta que este año se cumplen 45 años desde que la homosexualidad dejó de ser considerada un delito en España. "Desde entonces, el colectivo LGTBI+ no ha cesado en su propósito de lograr la igualdad total de sus miembros con el resto de la sociedad. Al respecto, CCOO siempre ha defendido a este colectivo y desde la Secretaría de las Mujeres e Igualdad de CCOO de Málaga se ofrece asesoramiento sindical e información para combatir y eliminar la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género de las personas trabajadoras".

En Málaga, la manifestación del orgullo tendrá lugar este sábado, 1 de julio, a las 18.00 horas, y saldrá desde la plaza de la Constitución. CCOO ha hecho un llamamiento a la ciudadanía en general para que participe activamente en ella. "Necesitamos una sociedad diversa, plural, generosa y acogedora, que reclame la equidad legal real y que vivamos de forma libre y plena, con independencia de cuál sea nuestra condición afectiva y sexual", ha finalizado Susana Torres.