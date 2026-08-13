CCOO y UGT Málaga reclaman reforzar prevención y aprobación de la nueva ley ante incremento de siniestralidad laboral

UGT y CCOO tras la muerte de un trabajador en Tolox - CCOO

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) - CCOO y UGT se han concentrado este jueves en protesta tras la muerte este pasado lunes de un trabajador en la localidad malagueña de Tolox, arrollado por su propio camión y han reclamado reforzar prevención, la aprobación de la nueva ley de prevención de riesgos laborales, así como una reunión "urgente" con la Junta de Andalucía tras sumar 17 fallecidos en accidentes laborales durante 2026 en Málaga.

Así, CCCOO ha alertado del "alarmante incremento" de la siniestralidad laboral en la provincia, donde se han alcanzado ya 17 muertes en el trabajo durante 2026, lo que supone siete fallecidos más en comparación con las diez víctimas registradas en el año 2025.

En ese sentido, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, Juan Francisco Girona, ha manifestado que "17 personas que llevamos en 2026 respecto a las diez de 2025 es una cifra más que preocupante, que hace que tengamos que pensar si la estrategia que se están siguiendo son responsables con el trabajo y se invierte lo suficiente en ellas".

También ha señalado que esta "aceleración" en las cifras ocurre "a pesar de haber tenido dos meses paralizados por lluvias en la construcción y la industria".

Por otro lado, CCOO ha exigido la aprobación de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales "para evitar el estancamiento en la materia".

También Girona ha criticado "la falta de atención" del Gobierno andaluz y ha subrayado que "las organizaciones sindicales somos la primera proximidad del trabajador" y "no somos una cosa que se nos pueda sacar del tablero a beneficio ni antojo". De igual modo, CCOO ha demandado la implicación de la Diputación para realizar campañas de sensibilización en municipios pequeños.

Además, CCOO ha advertido sobre los riesgos de las altas temperaturas tras vivirse el tercer mes de julio más caluroso desde 1961. Por último, CCOO ha reiterado su "compromiso de situarse siempre al lado de la clase trabajadora y de mantener la vigilancia constante en las empresas".

El sindicato ha reclamado a la administración autonómica el restablecimiento "inmediato" del diálogo social y ha advertido de que continuará con las movilizaciones para defender la seguridad y la vida en los centros de trabajo.

UGT

Por su parte, desde UGT, tras mostrar condolencias a familiares y compañeros del trabajador fallecido, han advertido del "preocupante aumento de la siniestralidad laboral en la provincia".

"Con este último accidente mortal, ya son 17 las personas fallecidas en accidente laboral en Málaga, frente a las diez registradas en el mismo periodo del año 2025, unas cifras que, ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la prevención y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de seguridad y salud laboral", ha incidido.

La secretaria de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de UGT Málaga, Sara Salor, ha señalado que "ninguna muerte en el trabajo puede verse como algo normal" y ha insistido en que "detrás de cada accidente existe una llamada de atención para que la prevención se tome en serio".

Salor ha hecho un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras "para que no asuman riesgos innecesarios durante su jornada laboral, recordando que ningún trabajo merece poner en peligro la propia vida".

Además, ha señalado que en estos días de altas temperaturas "es imprescindible extremar las precauciones, ya que el calor provoca fatiga, reduce la capacidad de concentración y dificulta la reacción ante situaciones de riesgo".

Por último, UGT Málaga ha reiterado su compromiso "con la defensa de unas condiciones de trabajo seguras y saludables" y ha incidido en que continuará exigiendo "más recursos para la prevención, mayor vigilancia del cumplimiento de la normativa y una auténtica cultura preventiva que evite que nuevas familias tengan que sufrir la pérdida de un ser querido mientras desempeñaba su trabajo".