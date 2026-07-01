CCOO y UGT reclaman sanciones ante el incremento de los accidentes laborales en la provincia de Málaga

Concentración por el fallecimiento de un trabajador en Riogordo - CCOO/UGT

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT se ha manifestado de manera conjunta este miércoles para expresar su "más rotunda condena" ante el último accidente laboral mortal ocurrido este martes en el municipio malagueño de Riogordo y ha trasladado su pésame a la familia de la víctima. Las organizaciones sindicales ha aprovechado esta concentración para alertar sobre el preocupante repunte de la siniestralidad en la provincia.

En ese sentido, el secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, Juan Francisco Girona, ha criticado la falta de consecuencias jurídicas contundentes tras los siniestros. Por otro lado, la central sindical ha puesto el foco sobre las causas organizativas que impiden a las plantillas cumplir con las normativas vigentes.

A este respecto, Girona ha apuntado a problemas añadidos como son los tiempos de trabajo y las carreras, una presión que provoca que los trabajadores no puedan implementar lo que en principio se vende como dado y ejecutado.

Igualmente, desde CCOO han censurado la alarmante laxitud en el control de los incumplimientos patronales. El responsable de Salud Laboral ha advertido de que "tenemos más accidentes graves, pero menos sanciones", criticando que se estén dando cauces administrativos a situaciones que deberían conllevar un castigo penal directo y un efecto generalizado.

Finalmente, la organización sindical ha reclamado un cambio urgente que ponga fin a la impunidad y garantice la seguridad en los centros de trabajo. CCOO ha ratificado que mantendrá una vigilancia activa ante cualquier vulneración preventiva para asegurar de forma efectiva la vida y la integridad de la clase trabajadora.

Por su parte, ante este nuevo accidente laboral mortal, desde UGT exigen que se investiguen de "manera rigurosa y con la máxima celeridad" las causas que han provocado este siniestro, con el objetivo de determinar si se habían evaluado correctamente los riesgos inherentes a la actividad, si se habían implantado las medidas preventivas necesarias y si estas se estaban aplicando de forma efectiva en el momento del accidente.

"Este nuevo fallecimiento confirma que la siniestralidad laboral continúa siendo uno de los principales problemas de nuestro mercado de trabajo", ha apuntado desde el sindicato.

Con esta nueva víctima, la provincia de Málaga suma ya al menos siete personas fallecidas en accidente laboral durante 2026, una cifra "absolutamente inasumible" que obliga a todas las administraciones, organizaciones empresariales y agentes sociales a redoblar los esfuerzos para proteger la vida y la salud de las personas trabajadoras.

UGT Málaga considera imprescindible reforzar los recursos humanos, técnicos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para intensificar el control del cumplimiento de la normativa preventiva.

Así como incrementar las actuaciones de asesoramiento, vigilancia y seguimiento en aquellos sectores con mayor índice de siniestralidad, especialmente en la construcción. También piden que se garantice que todas las empresas realicen de forma efectiva y participativamente evaluaciones de riesgos actualizadas y adopten las medidas preventivas necesarias antes del inicio de cualquier trabajo.

Entre sus exigencias, además se encuentran: potenciar la formación e información de las personas trabajadoras y de sus representantes en materia de seguridad y salud laboral e impulsar una mayor coordinación entre administraciones, empresas y representación sindical para prevenir accidentes graves y mortales.

"Desde UGT reiteramos que ninguna actividad económica puede anteponerse al derecho fundamental de las personas trabajadoras a regresar sanas y salvas a sus hogares al finalizar su jornada laboral", aputan desde el sindicato.

"La prevención de riesgos laborales no puede convertirse en un mero trámite administrativo. Es una obligación legal y un compromiso ético que debe estar presente en la organización del trabajo, en la planificación de las tareas y en todas las decisiones empresariales", han concluido.