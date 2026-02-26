CEM pide al Gobierno un plan por desconexión ferroviaria y alerta de pérdida de competitividad del destino Costa del Sol

Archivo - El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de la Confederación de Empresarios de Andalcuía (CEA), Javier González de Lara. - María José López - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González Lara, ha pedido al Gobierno de España "un plan de choque riguroso y serio" para la provincia malagueña tras la desconexión ferroviaria entre Málaga y Madrid, y ha advertido de la pérdida de competitividad del destino Costa del Sol no solo de cara a Semana Santa, sino también al verano.

En este sentido se ha pronunciado el presidente de los empresarios malagueños, en el marco de la inauguración de Feriabus en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, cuando ha sido preguntado por los periodistas por las estimaciones de pérdidas realizadas por la Junta y por las declaraciones del subdelegado que las tildaba de cifras "de barra de bar".

"No creo que nadie en la barra de bar haga estimaciones económicas ni nadie tenga la frivolidad no solo de opinar, sino también de que digan que esas opiniones no están fundadas", ha dicho González de Lara, que ha dicho que a la CEM y a sus organizaciones, incluida la industria turística, siempre se les ha respetado por el rigor.

"Desde que tenemos problemas de comunicación en la conexión ferroviaria con Madrid desde el AVE estamos perdiendo muchas oportunidades. Hay lo que se llaman pérdidas económicas cuantificables, pero también hay lo que se llama lucro cesante", ha señalado.

En este punto, el presidente de la CEM ha precisado que la comunicación de Madrid vía alta velocidad con Andalucía representa más de 31.000 pasajeros diarios tanto a Sevilla, como a Córdoba y a Málaga.

"En Málaga estamos rozando entre los 10.000 y 12.000 pasajeros diarios que no pueden venir con normalidad, que no pueden venir con una comunicación fluida", ha dicho, a la vez que ha señalado que el trayecto que se hacía en dos horas y 40 minutos, ahora "se está convirtiendo en una pesadilla" de cuatro horas y 45 minutos. "Si eso no es perder oportunidades y dinero, que venga Dios y lo vea", ha sentenciado.

MÁS DE 200 MILLONES EN PÉRDIDAS

Al retomar la estimación de pérdidas, González de Lara ha expresado la preocupación de la CEM por la Semana Santa y el Festival de Cine: "Se están haciendo estimaciones que son difíciles de cuantificar honestamente, es cierto. Se hablaba por parte de la Diputación de 90 a 100 millones de euros hace una semana, semana y media. Ya vamos por valoraciones que superan los 200 millones de euros reconocidos por el sector turístico y hotelero y esto irá a peor, irá a peor si no se toman medidas".

El presidente de CEM ha pedido al Gobierno de España "un plan de choque riguroso y serio" con la provincia de Málaga, ya que según ha considerado "no es todo solo una cuestión derivada del accidente de Adamuz o de que un talud se haya caído en Álora. Es mucho más profundo".

"Detrás de todo esto se oculta una realidad que es la escasa inversión en mantenimiento de infraestructuras crítica. Y las infraestructuras críticas son la ferroviaria, la alta velocidad que ha sido modélica, modélica no solo en España, en Europa", ha expuesto.

Así, ha pedido "poner toda la carne en el asador" en la inversión en infraestructuras, punto en el que también ha hecho referencia a las comunicaciones viarias por carretera y a las infraestructuras críticas energéticas. "Más del 98% de los nodos energéticos en la provincia de Málaga están saturados. Eso también no es casualidad. Es un problema de mantenimiento, es un problema de inversión, es un problema de no tener un plan de acción concreto, un plan de choque para determinadas comunidades, como puede ser la andaluza, para que se le preste mayor atención".

El presidente de los empresarios malagueños ha advertido que los problemas en las reservas en la provincia no se limitan a la próxima Semana Santa, sino que, tal y como se indica desde el sector turístico, las familias en el mes de marzo aproximadamente, cuando se aproxima la Semana Santa o cuando concluye, ya deciden qué van a hacer en verano y cuáles van a ser sus destinos turísticos en la época estival.

También ha advertido que si Andalucía sigue con estos problemas de comunicación, la región no va a poder competir con otros destinos turísticos tanto de la península como insulares; y en referencia concreta a Málaga, ha dicho que si bien la Costa del Sol tiene el tercer aeropuerto peninsular por volumen absoluto, esta infraestructura no puede absorber el flujo de entre 10.000 y 12.000 pasajeros diarios que llegan a Málaga en tren.

Preguntado por si da por buenas las cifras expresadas de 180 millones de pérdidas y entre un 20 y un 30% de cancelaciones, González ha dicho que "si incorporáramos lo que es lucro cesante posiblemente sería mayor la cuantificación, que podría estar rozando los 250, 300 millones de euros".

"Pero esto va a más. Es que cada semana se incorpora más lo que son las pérdidas", ha dicho al tiempo que también se ha referido a las "pérdidas de oportunidades". "Es muy preocupante y, bueno, la industria turística nos dice que más del 30-35% de las reservas no se están produciendo", ha concluido.