Los cementerios de Málaga capital amplían horarios desde este sábado para facilitar visitas por Todos los Santos

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cementerios de Málaga capital vuelven a ampliar un año más y desde este sábado, 25 de octubre, su horario con motivo de la festividad de Todos los Santos con el el objetivo de atender el incremento de la afluencia de personas que se registra en estos días.

Así, la empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) activa hasta el domingo 2 de noviembre una ampliación de los horarios de apertura para así facilitar la visita a los camposantos, han informado desde el Ayuntamiento.

Además, en una nota, han apuntado que la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) también reforzará a partir del próximo martes el servicio de la Línea 23 (Alameda Principal-El Cónsul-Parque Cementerio).

De esta forma, el cementerio de San Gabriel y el Jardín del Recuerdo permanecerán abiertos de forma ininterrumpida entre las 8.00 y las 19.00 horas. Los cementerios de San Juan (El Palo), San Antonio (Churriana), Olías y San Miguel lo harán desde las 9.00 hasta las 18.30 horas.

Asimismo, las oficinas de Parcemasa en el cementerio San Gabriel permanecerán abiertas al público el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre de 8.00 a 14.00 horas para resolver incidencias y gestiones habituales y hasta las 15.00 horas para información general.

En paralelo a este refuerzo, también se han organizado actividades culturales y religiosas durante los próximos días. Así, según han indicado el Cementerio Histórico de San Miguel acoge el 31 de octubre el concierto 'Réquiem' a cargo de Lumen Laudis y la Pasión de Casarabonela, a las 18.30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Al día siguiente, el 1 de noviembre, habrá un homenaje al arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan, cuyos restos están depositados en este cementerio. Está prevista una ofrenda floral en su panteón con el acompañamiento musical del coro José Luis Rueda, del Colegio de Abogados de Málaga, que interpretarán las piezas 'Sueño imposible', 'Recuérdame' y 'Ave María', a partir de las 11.30 horas.

Durante la jornada, también se procederá a la entrega de reconocimientos a José Luis Cabrera, Francisco Rodríguez Marín y a herederos de Martín Heredia Escolar por su contribución en la conservación del patrimonio del cementerio. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa en la capilla y a las 18.00 horas, el ejercicio de las Cinco Llagas y procesión claustral del Santísimo Cristo de los Afligidos, con la colaboración de hermandades de Pasión y Gloria.

Asimismo, el 8 de noviembre hay prevista una visita teatralizada con la representación de 'Estampas del Tenorio', a cargo de Eventos con Historia, con pases a las 20.00 y a las 21.30 horas. El donativo para las entradas (diez euros), que se pueden adquirir a través de Eventos con Historia, se destinará a una obra social.

En el Cementerio de San Gabriel, el 1 de noviembre se celebrará el acto en memoria de los fallecidos, que tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en el Jardín del Recuerdo, en colaboración con la asociación Alhelí y con la actuación musical del dúo Iberclásico.

En el Camposanto de San Juan, en la barriada malagueña de El Palo, los días 1 y 2 de noviembre habrá la actuación musical del dúo Iberclásico de 12.00 a 13.00 horas; mientras que en el San Antonio de Churriana, el 2 habrá una misa a las 17.00 horas con la actuación musical del mismo dúo musical. Si las condiciones climatológicas no permitieran la celebración al aire libre, el acto se llevaría a cabo en la parroquia de San Antonio Abad de Churriana.