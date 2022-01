Un centenar de expertos internacionales se citarán en CM Málaga para impulsar transformación técnológica cultural

MÁLAGA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CM Málaga, Culture and Museums International Tech Forum avanza en el programa de contenidos de su segunda edición, que reunirá a un centenar de expertos internacionales, entre los que se incluyen prestigiosas figuras en el campo de la transformación digital en el sector cultural y de las artes.

Este encuentro, que se celebra los días 20 y 21 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), afianza su agenda internacional con la participación de entidades culturales destacadas en el panorama internacional, como el Museo del Prado de Madrid, el Victoria & Albert Museum de Londres o el Stedelijk Museum de Amsterdam, además del Ars Electronica Center and Futurelab de Austria.

Así, la segunda edición del encuentro suma a su programa las ponencias de voces referentes en la gestión cultural a nivel global como Keir Winesmith, jefe del Área Digital en la National Gallery of Australia y coautor del estudio 'The Digital Future of Museums', o Ania Malinowska y Valentina Peri, coeditoras de Data Dating. Love, Technology, Desire; además de Charles Esche, director del Van Abbemuseum de Eindhoven o José Luis de Vicente, comisario de Sónar +D, congreso de cultura digital y tecnologías creativas del Sónar Festival de Barcelona, entre otros.

Con la estrecha colaboración de museos, entidades culturales, consultores de gran arraigo y empresas tecnológicas de distintos países, CM Málaga está configurando un programa que gira en torno a siete topics que adelantarán iniciativas sobre la aplicación de tecnologías disruptivas en museos y centros culturales y su influencia para acercar la cultura a la sociedad de manera más accesible, comprensible y sostenible, así como para atraer a nuevas audiencias y construir experiencias virtuales sugerentes para el visitante.

El evento, organizado por Fycma, con el apoyo de Diario Sur, cuenta con un programa que incluirá el estudio de diversos casos de éxito y paneles específicos en torno al 'museo verde', el papel de las organizaciones culturales a la hora de crear comunidades habitables y sostenibles o nuevas estrategias para un desarrollo y expansión viables.

Del mismo modo, la cita pondrá el foco en descubrir el potencial no explotado de los centros culturales con ejemplos de aplicación del concepto edutainment al nuevo museo, como es el caso del portal de videojuegos del Museo del Prado, han informado desde Fycma.

Bajo el título 'El museo: nuevas miradas', este foro internacional incluirá además la exposición de tecnologías para atraer a nuevas audiencias tanto locales como remotas. El simposio cuenta con la dirección de Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baeza, fundadoras de la consultora YGBART y estará conducido por Ludovic Assemat, jefe de Arte en el British Council. Nuria Rodríguez, directora de Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Málaga, actuará como relatora del certamen.

Cabe destacar que el encuentro se ha posicionado como una de las principales citas en el calendario internacional de certámenes basados en la transformación digital y tecnológica del sector cultural, y presenta una edición que este año analizará las posibilidades del museo híbrido a la hora de construir experiencias virtuales sugerentes para el visitante o la influencia de la diversidad y la inclusión en los centros culturales en la resolución de problemas y el pensamiento creativo.

Del mismo modo, CM Málaga examinará el rol de las entidades artísticas en la construcción de las identidades culturales o el valor añadido que puede aportar el análisis de datos para la evolución del sector cultural.

El certamen se configura así como un punto de encuentro para las principales entidades públicas y privadas tractoras de la cultura, los sectores profesionales afines y las industrias culturales, así como a empresas de servicios que dan soporte a este ámbito. Un espacio para debatir y dar a conocer modelos innovadores de gestión, conservación y difusión cultural, así como casos de éxito basados en la aplicación de tecnologías disruptivas en este sector.

Desde la organización han destacado que la primera edición de CM Málaga contó con la participación de más de un millar de profesionales inscritos procedentes de 700 entidades públicas y privadas. Durante sus dos días de celebración, representantes de un total de 38 países pudieron compartir conocimiento, negocio y experiencias.

Un testigo que recoge ahora la segunda edición del certamen, que contará además con oportunidades de negocio, a través de un completo programa de networking, y espacios de formación, con talleres prácticos que abordarán temas de actualidad relacionados con nuevos modelos de gestión, transformación digital, marketing y comunicación, sinergia de sectores, oportunidades de financiación o internacionalización.