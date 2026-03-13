Un centenar de personas participan en un proyecto financiado por Diputación de Málaga para fomentar el cooperativismo

La diputada provincial de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, y el presidente de Faecta, Luis Miguel Jurado, han asistido a un encuentro empresarial que ha servido como cierre del proyecto 'Cooperavivas, cooperativas frente al despoblamiento' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas de municipios menores de 20.000 habitantes han participado en un proyecto financiado por la Diputación de Málaga para fomentar el cooperativismo y que ha llevado a cabo la Federación de Sociedades Cooperativas Andaluzas de Trabajo (Faecta).

La diputada provincial de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, y el presidente de Faecta, Luis Miguel Jurado, han asistido a un encuentro empresarial que ha servido como cierre del proyecto 'Cooperavivas, cooperativas frente al despoblamiento'. Esta iniciativa, articulada a través de un convenio de colaboración entre ambas entidades, ha tenido como objetivo principal el fomento del cooperativismo y la creación de empleo estable en las zonas rurales de la provincia.

El proyecto ha centrado su ámbito de actuación en municipios menores de 20.000 habitantes, identificados como áreas con mayor riesgo de despoblación, a través de jornadas presenciales de divulgación y una campaña de comunicación para captar beneficiarios y promover el emprendimiento colectivo. Con una subvención de 40.000 euros por parte del Servicio de Empleo de la Diputación de Málaga, el programa ha ofrecido asesoramiento técnico especializado y tutorización a emprendedores y cooperativas ya constituidas.

Márquez ha explicado que, en total, han participado 105 personas en sus fases de diagnóstico y planificación estratégica, y se han tutorizado diez proyectos, abarcando tanto la creación de nuevas cooperativas como la consolidación de empresas ya existentes en el territorio guiándoles con información especializada en la materia.

La diputada de Empleo y Formación ha indicado que la Diputación de Málaga y Faecta reafirman su compromiso con un modelo de desarrollo rural sostenible, y ha recalcado la importancia de la colaboración público-privada para garantizar la igualdad de oportunidades y fijar la población al territorio mediante el empleo de calidad.