Un centenar de personas reivindican la reapertura de Tívoli y exigen a administraciones que no les "den largas"

MÁLAGA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado este jueves la primera parte de una marcha reivindicativa por la reapertura del parque de atracciones Tívoli World, que continuará este viernes, en la que han seguido reclamando una mesa de diálogo para que este centro de ocio referente de la Costa del Sol abra sus puertas este verano.

La secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO de Málaga, Lola Villalba, y el responsable de Hostelería y Turismo de UGT Málaga, Sergio de Oses, han manifestado que continúan "preocupados" por la situación de Tívoli World, lamentando que el compromiso de la Junta de Andalucía de crear una mesa de diálogo, que adquirió con los sindicatos y el Ayuntamiento de Benalmádena, "todavía no ha sido posible".

La sindicalista teme que desde la Administración autonómica "nos van a dar largas y no se va a crear esta mesa". "Es necesario, imprescindible que la empresa propietaria, Tremon, administraciones y la parte social se sienten e intenten llegar a un acuerdo para que el parque se abra", ha sostenido Villalba.

A su juicio, si finalmente Tívoli World "no se abriese este año las posibilidades de futuro para el parque y para los trabajadores serían casi casi inexistentes"; por lo que ha incidido en hacer un llamamiento a la Junta de Andalucía, a Tremon y al resto de administraciones "para que lleguen a un acuerdo, dentro de la ley, de la administración concursal, para que estos trabajadores no pierdan su empleo y el destino Costa del Sol no pierda este parque de atracciones con 50 años de historia".

En los mismos términos se ha pronunciado De Oses, quien ha vuelto a reivindicar que Tívoli "es viable, tal y como demuestra el informe del administrador concursal". También ha pedido que el administrador concursal "abra mientras tanto el parque y en el momento en que desde el juzgado se decida dar la gestión a Tremon, se le entregue, pero mientras hay más de 90 familias que necesitan trabajar para poder tener ingresos".

El representante de UGT ha agregado, al igual que Villalba, el "compromiso" del vicepresidente andaluz, Juan Marín, para sentarse en una mesa conjunta para buscar soluciones: "A día de hoy aún estamos esperando a que "pueda cuadrar su agenda". Igualmente, ha añadido que sería "muy lamentable que no se protegiera el solar donde se ubica el parque Tivoli y lo que representa, y dejar que se especulé con esos terrenos".

En la marcha de protesta ha participado toda la plantilla, portando carteles y exigiendo una solución. Para el viernes, segunda jornada de esta marcha reivindicativa, comenzará a las 08.30 horas desde los aparcamientos de la tienda IKEA, continuará por la N-340 dirección Málaga, pasando por la glorieta del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Sacaba Beach, calle Pacífico, avenida Manuel Agustín Heredia, calle Córdoba y finalizará ante la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, en la Alameda Principal.

Precisamente, cuestionada por los periodistas, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha recordado que seguirán intentando ayudar a esta empresa, "como a otras de Andalucía que lo están pasando mal pero sin interferir en sus decisiones; y sobre todo, intentando de alguna manera que todo sea compatible".

Tras destacar la importancia de que esté abierta para el destino, ha aludido a que es una decisión de una empresa privada: "La Junta valora que se pueda abrir el Tívoli, pero no puede imponerle a una empresa privada que abra". Navarro ha dicho que la manera de ayudar entre las administraciones son "muchas" y ha dejado claro que "desde la Junta se están estudiando todas las posibilidades".