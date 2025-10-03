Un centenar de voluntarios de Málaga y Córdoba participa en una jornada de limpieza de playas en Rincón de la Victoria

Un centenar de voluntarios de Málaga y Córdoba han participado en una jornada de limpieza de playas organizada por Diputación a través de Europe Direct con la colaboración de Europe Direct Córdoba, el Ayuntamiento de Rincón y Aula del Mar Mediterráneo - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Un centenar de voluntarios de Málaga y Córdoba han participado este viernes en una jornada de limpieza de playas organizada por la Diputación de Málaga a través de su oficina Europe Direct con la colaboración de Europe Direct Córdoba, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y la Fundación Aula del Mar Mediterráneo.

La diputada de Recursos Europeos, Sandra Extremera, y el teniente de alcalde de Rincón de la Victoria, Sergio Díaz, han recibido en la playa de La Butibamba de la Cala del Moral a los voluntarios: 50 procedentes de Córdoba y otros 50 malagueños miembros de las asociaciones Creamar y Ecodiver.

La diputada ha explicado que esta jornada se enmarca en la iniciativa europea EU Beach Clean UP, que se celebra anualmente en playas de toda Europa con la colaboración de miles de voluntarios. La acción no sólo mejora el estado de las costas, sino que también crea conciencia sobre la importancia de reducir el uso de plásticos y proteger la vida marina.

"A lo largo de los años, el EU Beach Clean UP ha logrado eliminar toneladas de basura de las costas europeas, como ya pudimos comprobar el año pasado en el municipio malagueño de Algarrobo", ha explicado Extremera.

La jornada se ha dividido en dos partes: una de limpieza y otra de concienciación e información ambiental. A su llegada, los voluntarios han recibido el material y algunas recomendaciones de seguridad. Tras la limpieza, que se ha prolongado durante unas dos horas, se les ha ofrecido una charla de alrededor de media hora sobre el impacto de la contaminación.