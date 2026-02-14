El Centro Cultural La Malagueta de Málaga acoge nuevas citas sobre historia, gestión cultural y actualidad política

Archivo - Fachada de la Malagueta donde está el centro de cultura. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga continúa su programación con una semana marcada por el diálogo entre historia, cultura y pensamiento político contemporáneo. A lo largo de los próximos días, el público podrá asistir a cuatro nuevas actividades que combinan divulgación histórica, análisis social y reflexión sobre la realidad política actual.

Según han informado desde la institución provincial, la programación comenzará el lunes 16 de febrero con la sesión 'Correspondencias. María Rosa de Gálvez: una malagueña en la corte de Carlos IV', coordinada por Alfredo Taján.

En esta cita, la poeta Aurora Luque y el gestor cultural José Luis Cabrera recuperarán la figura de una de las escritoras más relevantes del tránsito entre los siglos XVIII y XIX, poniendo en valor su contexto histórico y su aportación literaria.

La agenda continuará el martes 17 de febrero con el encuentro 'La gestora cultural', con Julieta de Haro, una conversación centrada en los retos actuales del sector cultural, la mediación con los públicos y el papel de la gestión en la creación de proyectos culturales sostenibles.

Esta actividad forma parte del ciclo 'Who is who? Quién es quién en el mundo del arte', coordinado por la profesora María Jesús Martínez Silvente.

El miércoles 18 de febrero el análisis político tendrá un papel destacado con la conferencia 'La corrupción en la democracia', con Fernando Jiménez Sánchez como invitado. En esta sesión del ciclo 'Pensamiento Político', coordinado por Manuel Arias Maldonado, se abordará el impacto de la corrupción en los sistemas democráticos, su percepción social y los desafíos institucionales que plantea en las democracias contemporáneas.

La semana se completará el viernes 20 de febrero con la charla 'Andalucismo: qué fue, qué es y qué será', con Alejandro Rojas Marcos, coordinada por Teodoro León Gross. Esta sesión estará dedicada a reflexionar sobre la evolución histórica del andalucismo, su papel en la configuración política y social de Andalucía y sus posibles escenarios futuros, integrándose en el ciclo 'Diálogos de la España constitucional'.

Con esta programación, el Centro Cultural La Malagueta "sigue desarrollando una agenda que conecta pensamiento, historia y actualidad, con actividades abiertas al público y de acceso gratuito hasta completar aforo", han destacado, recordando que todas las actividades comenzarán a las 19.00 horas.