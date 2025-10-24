Centro Europe Direct de Diputación de Málaga celebra una jornada sobre herramientas para luchar contra desinformación

MÁLAGA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europe Direct de la Diputación de Málaga celebrará el próximo miércoles 29 de octubre una jornada formativa telemática sobre la desinformación en la que participará profesorado de la Universidad de Málaga (UMA).

Las inscripciones para participar pueden realizarse hasta el lunes 27 de octubre a través del siguiente enlace: //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS6dzLXtAng229SLjOhSMN1K9VHX5M1AlmAIHpdbtGFa7mfA/viewform?usp=dialog

El encuentro lleva por título 'Herramientas para luchar contra la desinformación en la era de la Inteligencia Artificial' y en él se aportarán datos de opinión pública y herramientas identificadas por la UMA para combatir dichas noticias falsas en las redes sociales en el marco del proyecto 'Impacto de la desinformación en Andalucía: análisis transversal de las audiencias y las rutinas y agendas periodísticas', financiado por la Junta de Andalucía y realizado por la Universidad.

La diputada de Recursos Europeos de la Diputación de Málaga, Sandra Extremera, ha puesto de relieve la importancia de reconocer las noticias falsas y protegerse contra la desinformación. "A través de estas iniciativas se busca mejorar el conocimiento sobre el problema de las noticias falsas y las campañas organizadas de desinformación, ya que pueden alterar de forma negativa la percepción de la ciudadanía sobre la labor de las administraciones públicas y otras instituciones", ha dicho.

La jornada comenzará con una introducción general de definiciones y conceptos sobre noticias falsas y desinformación y continuará con temas sobre la percepción de la ciudadanía del peligro de la desinformación y de los retos de la IA en España y en Andalucía, así como los medios que luchan contra las noticias falsas en España. Finalmente, los ponentes ofrecerán herramientas para que la ciudadanía detecte las noticias falsas y la desinformación.

A este respecto, Livia García, profesora de la UMA y una de las coordinadoras de este proyecto, ha destacado la importancia de reconocer noticias falsas. "Entre los problemas que trae la desinformación está el aumento de la polarización con informaciones tergiversadas o bulos. También la ciencia sufre el descrédito con informaciones falsas que nos llevan a desconfiar de ella", ha apuntado.

Esta actividad forma parte de las acciones que el Centro de Información Europea Europe Direct Málaga lleva a cabo dentro de la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA), integrada por 15 entidades de la Comunidad Autónoma y coordinada y financiada por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.

Europe Direct Málaga es un centro de información perteneciente a la red de centros Europe Direct de la Comisión Europea y cuyo principal cometido es facilitar a la ciudadanía información sobre la Unión Europea, en especial sobre los derechos y prioridades de la UE, promoviendo la ciudadanía participativa a todos los niveles. Se trata de un centro oficial de información, orientación y sensibilización sobre las instituciones, la legislación, las políticas, los programas y las posibilidades de financiación de la UE.