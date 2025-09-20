El centro La Malagueta acoge esta semana tres charlas sobre Occidente, la existencia y la historia de Málaga

El 24 de septiembre, el ciclo 'Historias de Málaga', coordinado por la periodista Ana Pérez-Bryan, tendrá como protagonistas a Lorenzo Armengual de la Mota y José Molina Lario, ambos obispos vinculados a la historia local - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga acoge esta próxima semana tres charlas y el acto de entrega de los Premios Elgar a la viñeta periodística, que tendrá lugar este lunes y que recogerán El Roto y Pinto & Chinto.

Así, el martes, el ciclo 'Demasiado humanos' tendrá como invitado al profesor de Antropología Filosófica Higinio Marín, quien hablará sobre la situación actual de occidente; el miércoles, el ciclo 'Historias de Málaga' recordará el a Lorenzo Armengual de la Mota y José Molina Lario, ambos obispos vinculados a la historia local y a la memoria de los malagueños por sus famosas calles; y el jueves, el encuentro 'Vivir con filosofía' estará protagonizado por el profesor de Filosofía de la Educación Joan-Carles Mèlich, quien se preguntará por el significado filosófico de la existencia humana.

El lunes 22 de septiembre, a las 12.30 horas, se celebrará en La Malagueta el acto de entrega de los Premios Elgar a la viñeta periodística que organizan la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara con la colaboración de la Diputación y CaixaBank. En esta sexta edición de los premios, los galardonados serán El Roto, en la modalidad de Trayectoria Profesional, y Pinto & Chinto, por la mejor viñeta de 2024.

Tras la entrega de galardones se celebrará el coloquio 'La viñeta periodística en la era de la inmediatez', moderado por Pachi Idígoras.

El martes 23 de septiembre, el Rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera y profesor de Antropología Filosófica, Higinio Marín, será el invitado del ciclo 'Demasiado humanos', un espacio de encuentro dirigido por el médico, escritor, columnista y ensayista José Antonio Trujillo, quien reúne a voces de prestigio para abordar, desde distintas perspectivas, grandes temas de hoy en día con el objetivo de explorarlos y dialogar sin buscar certezas fáciles, sino la riqueza de la duda compartida y el placer de la conversación.

En esta nueva cita, se hablará la encrucijada en la que se encuentra occidente. Entre la fatiga de sus viejas ideas y el vértigo de un mundo globalizado, surgen preguntas sobre su identidad, sus valores y su destino: ¿Sigue existiendo una esencia occidental capaz de inspirar futuro? ¿Conserva occidente resortes para reinventarse o asiste, sin saberlo, al crepúsculo de su civilización? La charla recorrerá un territorio incierto, combinando filosofía, antropología y pensamiento político para buscar las raíces culturales y los síntomas de agotamiento que hoy amenazan con desdibujarlas.

El 24 de septiembre, el ciclo 'Historias de Málaga', coordinado por la periodista Ana Pérez-Bryan, tendrá como protagonistas a Lorenzo Armengual de la Mota y José Molina Lario, ambos obispos vinculados a la historia local y a la memoria de los malagueños por sus famosas calles, y ambos fundamentales para la evolución de las ciudades en las que ejercieron su ministerio.

Lorenzo Armengual de la Mota, nacido en El Perchel a mediados del siglo XVII en el seno de una familia sin recursos, es el vivo ejemplo de que no hay mejor suerte que la de estar en el lugar y momentos adecuados: un cruce fortuito en la playa con el canónigo de la catedral mientras sus padres vendían pescado lo puso en la senda de una carrera eclesiástica brillante.

José Molina Lario, nacido en Teruel en el primer tercio del siglo XVIII, hizo por Málaga mucho más que una labor pastoral, entre otras cosas porque fue el responsable de que la ciudad tuviera agua potable gracias al impulso del fabuloso acueducto de San Telmo, la obra de ingeniería más importante de la época.

La última cita de la semana, el 25 de septiembre, tendrá como invitado al profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan-Carles Mèlich, quien protagonizará una nueva cita del ciclo 'Vivir con filosofía', coordinado por el doctor en Filosofía, ensayista y comunicador José Carlos Ruiz, quien dialogará con el invitado acerca del significado de existir.

Venir al mundo, según Joan-Carles Mèlich, es "heredar un guion cuestionado por un sinfín de situaciones que nos atraviesan y nos transforman. No somos una identidad o un yo estable y fijo, sino vínculos y relaciones que crean, muchas veces de forma grotesca y disonante, una trama que nunca es idéntica porque siempre está fuera de sí misma, porque posee una forma teatral expuesta a lo incierto, a lo indisponible y a lo inhóspito. Somos máscaras que se configuran en los escenarios de la vida ordinaria, y por eso cualquier necesidad que tengamos (sea de afecto, de comida, de sexo o cualquier otra) está vinculada a los demás. Somos argumentos tejidos en los hilos del espacio y del tiempo".

"Existir es un viaje de no retorno, una radical exterioridad, y la experiencia que caracteriza el habitar es el vértigo, la ambivalencia entre la atracción y el horror, entre el amor y la violencia. En el vértigo yace el riesgo de la vida como una especie de caída a un abismo sin fondo, pero en él también late la única posibilidad de la afirmación de la existencia, que consiste en amar y cuidar al mundo en su ambigüedad, en lo mejor y en lo peor", explica Mèlich. "Pero, para ello, no hay que eludir las situaciones que nos salen al paso, aunque en ocasiones adquieran un rostro sombrío, inquietante o trágico".

Los encuentros tendrán lugar a las 19:00 horas. No se requiere cita previa ni reserva para acudir a las conferencias, y el acceso es libre y gratuito hasta completar aforo. La apertura de puertas tendrá lugar media hora antes de cada actividad. La entrada se realiza por la calle Cervantes, 6.