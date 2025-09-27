El centro La Malagueta de Málaga al doctor Manuel Paz Yepes con una charla sobre sabiduría para una salud integral

MÁLAGA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga arranca el próximo martes 30 de septiembre una nueva edición del ciclo de conferencias 'Oriente en Occidente' y en su primera sesión, el médico especialista en Medicina Interna y psicoterapeuta Manuel Paz Yepes ofrecerá la charla 'Ciencia y sabiduría para una salud integral'.

Esta conferencia estará centrada en la incorporación en Occidente de prácticas tradicionales orientales como la atención plena y el cultivo de la compasión en el ámbito de la psicología y la medicina, han informado desde la institución provincial en una nota.

Abordará la evidencia científica que respalda los beneficios clínicos de estas prácticas, así como los cambios positivos que producen en el cuerpo y en el cerebro. Además, se reflexionará sobre cómo esta fuente de sabiduría puede contribuir a una comprensión más amplia de la existencia y a una forma de ser más saludable en relación con el mundo y el universo.

La conferencia tendrá lugar a las 19.00 horas en el Centro Cultural La Malagueta. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, sin necesidad de inscripción previa. La apertura de puertas será a las 18.30 horas y el acceso se realiza por la calle Cervantes.

El doctor Manuel Paz Yepes ha realizado un 'fellowship' en Integrative and Behavioral Cardiology en el Mount Sinai Hospital y un internship en Psiquiatría en la Universidad de Columbia (Nueva York). Se ha formado en mindfulness en el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts.

Su formación le ha permitido integrar la práctica clínica y docente con la sabiduría de las tradiciones orientales, estableciendo un puente entre la medicina moderna y el conocimiento ancestral.