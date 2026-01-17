El Centro Municipal de Información de la Mujer de Sierra de las Nieves realiza más de 700 intervenciones en 2025

El Centro Municipal de Información de la Mujer de Sierra de las Nieves realizó más de 700 intervenciones en 2025 - MANCOMUNIDAD

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Comarcal de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves ha celebrado este pasado miércoles su primera sesión ordinaria del año 2026, en la que se abordó el balance anual del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) correspondiente al ejercicio 2025, entre otros puntos del orden del día.

Durante el pasado año, el CMIM ha desarrollado una intensa labor en la atención directa a mujeres de la comarca, con un total de 747 intervenciones en los ámbitos psicológico (529), jurídico (156) y de igualdad (62), ha indicado la Mancomunidad en un comunicado.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y alcalde de Istán. José Miguel Marín, ha señalado que "estas cifras reflejan la consolidación de un recurso imprescindible que da respuesta a situaciones de violencia de género, conflictos familiares, procesos de separación, asesoramiento legal y acompañamiento emocional, entre otras problemáticas detectadas".

Marín también ha subrayado que "el compromiso con la igualdad en la Sierra de las Nieves es una tarea transversal que requiere coordinación institucional, participación activa y un trabajo constante de prevención y atención a las mujeres de la comarca".

En el área psicológica, 42 de las atenciones estuvieron directamente vinculadas a casos de violencia de género, consolidando este servicio como un referente para la intervención en crisis. El acompañamiento legal también ha sido clave en asuntos como custodias, divorcios, impago de pensiones o desahucios, con 24 intervenciones jurídicas relacionadas con violencia doméstica.

Junto a esta atención personalizada, el CMIM ha impulsado actividades comunitarias y de dinamización en el conjunto del territorio. Destacan la celebración del 8 de marzo en Ojén, el Día Internacional de la Mujer Rural en Tolox con reconocimientos a vecinas de los ocho municipios, y los actos conmemorativos del 25 de noviembre, que incluyeron concursos escolares, manifiestos y la entrega de murales cerámicos conmemorativos.

El Consejo también trató las propuestas de actividades y talleres para 2026, tras los debates iniciados en la sesión anterior sobre la conveniencia de reforzar la intervención educativa en los institutos de secundaria en torno al bullying y la violencia de género.

La escasez de personal en plantilla llevó en 2025 a reprogramar parte de esta oferta formativa, una situación que podría revertirse con la reciente gestión de bolsas de empleo específica para personal técnico del CMIM.

En la sesión se presentó oficialmente a la nueva Agente de Igualdad en funciones, así como la aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Comarcal de Igualdad, que consolida este órgano como espacio de participación democrática de las mujeres de la comarca. Asimismo, se trataron los preparativos de la agenda institucional del 8M de 2026 y se abordaron las propuestas procedentes del Consejo Provincial de la Mujer.