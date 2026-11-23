Proyectos finalistas en el Encuentro Juvenil de Emprendedores de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

ARRIATE (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La delegación de Innovación Social y Despoblamiento, en colaboración con las delegaciones de Empleo y Formación y de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga, reunió la semana pasada en el centro cultural 'La Pacheca' de Arriate a cerca de un centenar de estudiantes de entre catorce y 16 años de la comarca de la Serranía de Ronda en el Encuentro Juvenil de Emprendedores de la provincia de Málaga, celebrado bajo la temática 'Descubriendo la economía circular y el corcho'.

Planteado como un hackathon dinámico y participativo, la cita ha puesto a prueba el talento, la creatividad y la capacidad de transformar recursos sostenibles en proyectos reales de 16 grupos de estudiantes de secundaria de los IES Escultor Marín Higuero, de Arriate; del IES Andrés Pérez Serrano, ubicado en Cortes de la Frontera y del IES Valle del Genal, con sede en Algatocín, según ha detallado la institución provincial en una nota.

A lo largo de la jornada los jóvenes estudiantes, dinamizados por monitores de Diverxia Consulting y acompañados por ocho docentes, han recorrido las distintas etapas y procesos creativos --desde la inspiración inicial y la lluvia de ideas hasta el diseño de propuestas, la construcción de prototipos y el entrenamiento del speech final-- antes de presentar sus soluciones ante un jurado integrado por representantes institucionales, que valoraron "la viabilidad, el arraigo al territorio y el potencial emprendedor de cada iniciativa".

Asimismo, el evento ha incluido una charla motivadora a cargo del fundador de Kartonplan, Juan Antonio Delgado, una marca comercial de la cooperativa Cofusar, afincada en Arriate, que ha compartido su experiencia y visión emprendedora vinculada al diseño con cartón cien por cien reciclado y reciclable de producción nacional y al aprovechamiento sostenible de los recursos del entorno.

El jurado seleccionó un proyecto finalista por cada centro educativo a los que premiaron con 250 euros en cheques de Amazon, en reconocimiento a la originalidad, viabilidad y enfoque sostenible de sus propuestas. De los seis proyectos que se presentaron del IES Escultor Marín Higuero de Arriate, el jurado premió al equipo femenino denominado 'Valentinas', que ha mostrado un original camping para familias desarrollado con productos reciclados y sostenibles.

De los seis grupos que se crearon en representación del IES Valle del Genal de Algatocín, la propuesta finalista fue 'Pequeños empresarios'. El proyecto consiste en una granja sostenible de economía circular y, por lo que respecta a los cuatro equipos del IES Andrés Pérez Serrano, de Cortes de la Frontera, la iniciativa ganadora fue 'Energy Sol', un proyecto de casas sostenibles bioclimáticas.

En concreto, este programa de la jornada combinó retos creativos y trabajo en equipo con espacios formativos y de convivencia "para acercar el emprendimiento sostenible al alumnado de secundaria", en el que demostraron su creatividad con la dinámica 'Misión Re-Corcholis', donde "pudieron imaginar, diseñar, crear y transformar propuestas". Continuaron activando su ingenio en 'Farmeando Ideas' y dieron forma a sus propuestas ganadoras en la fase 'Animal Crossing'.

A continuación, los equipos pasaron a la construcción de prototipos en la fase 'Main Craft'; recibieron retroalimentación para perfeccionar su trabajo en 'Level UP!!' y prepararon su presentación en el apartado titulado 'La Voz Pitch!'. La jornada culminó con la exposición de los proyectos ante el jurado y la entrega de premios y reconocimientos.