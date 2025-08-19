Cerrada 24 horas una caseta en la Feria de Málaga por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito

Archivo - Vehículo de la Policía Local en el Real - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva caseta ha sido cerrada durante 24 horas en el Real del Cortijo de Torres de la Feria de Málaga por reincidencia en impedir acceso libre y gratuito.

En concreto, ha sido cerrada la caseta La Exquisita por "reincidencia en impedir acceso libre y gratuito y cobrar o exigir invitación para consumición o pase para entrar", según han indicado desde el Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, han precisado en relación con el cierre de Jaleo durante 24 horas comunicado este pasado lunes que "fue por reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad, no por impedir acceso a menores como se indicó erróneamente".