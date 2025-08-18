Cerradas 24 horas dos casetas de la Feria de Málaga por reincidencia en incumplimientos

Archivo - Vehículo de la Policía Local, en el Real del Cortijo de Torres - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos casetas de la Feria de Málaga, en concreto, la caseta La Bulla y la de Jaleo, han sido cerradas durante 24 horas por reincidencia en incumplimientos.

Así lo ha señalado el Ayuntamiento de Málaga en redes sociales, al tiempo que han precisado que la caseta La Bulla ha sido cerrada 24 horas "por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de tiempo".

Por su parte, también ha sido cerrada por 24 horas la caseta Jaleo "por limitar la entrada a menores siendo familiar y no disponer de cartel con derechos de admisión autorizados".