El Cervantes de Málaga celebra su 150 cumpleaños con Juan Perro en los actos del aniversario y Dry Martina en el Terral

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Málaga acoge cumpleaños por partida doble, con Dry Martina este viernes en el Terral de Málaga y Juan Perro el sábado en uno de los puntos fuertes de su 150 aniversario.

Ya no hay entradas disponibles para la cita con la banda de Laura Insausti, que ofrecerá en el décimo aniversario de su fundación una elegante ración de calypso, mambo, jazz y swing, y tampoco para asistir a los 'Cantos de ultramar' del Juan Perro Sexteto.

El concierto de la banda de Santiago Auserón es uno de los cuatro espectáculos de puertas abiertas que el Teatro Cervantes ha programado durante 2020 para celebrar su siglo y medio de existencia. En febrero se invitó al público a ver 'Dos tablas y una pasión', que trajo El Brujo al 37 Festival de Teatro.

Las otras dos citas de acceso libre con invitaciones hasta completar aforo son la clausura del próximo domingo 27 del VIII Málaga Clásica en el Teatro Echegaray y 'Broken Tango 2.0', que R.E.A. Danza exhibirá el 20 de octubre dentro de la programación de Danza Málaga 2020.

La banda de Juan Perro, con Auserón al frente, junta las singulares voces de un grupo de músicos creadores unidos por la complicidad y que llevan la síntesis de tradiciones afroamericanas e hispanas al terreno de la experimentación sonora. La emoción poética, el humor dispuesto a la invención en cada tema, la pulsión del baile y la hondura en la interpretación son sus señas de identidad.

En el repertorio de Juan Perro, el blues, el R&B, el rock, el soul y los estándares jazzísticos se integran de manera natural con la tradición afrolatina -principalmente cubana- y con las músicas de Iberia. La escritura y la interpretación de Auserón alcanzan la madurez sin dejar atrás el descaro del experimentador adolescente.

En el caso de Dry Martina, para su décimo aniversario contará con invitados especiales con los que interpretará temas nuevos de su próximo disco, en el que apuesta por ritmos más contemporáneos mezclados en su coctelera particular de jazz, swing, funk y R&R, a los que se suman ritmos como el mambo, el calypso e incluso la canción melódica italiana de los 60.

La banda de Laura Insausti repasará también las canciones más emblemáticas de sus dos discos anteriores, galardonados ambos con el premio MIN al Mejor Álbum de Jazz y Músicas Contemporáneas --'Momento perfecto', 2013 y 'Ahora!, 2016--.

El concierto de Dry Martina en Terral de Málaga anticipará un fin de mes de flamenco, jazz clásico y soul. El lunes 28, la compañía de Luisa Palicio, con Alejandro Rodríguez junto a ella al baile y Javier Rivera y Ana Gómez al cante, exhibirá su TEMPUs; y el martes 29, el saxofonista Ernesto Aurignac, uno de los jazzistas más completos de la ciudad, homenajeará al gran Charlie Parker con el apoyo del pianista Moisés P. Sánchez.

El miércoles 30 recogerá el testigo el rhythm and blues, funk y rock de Suzette & More, nueva formación de esta vocalista neoyorkina afincada en Málaga desde hace años, que traerá 'Beat of love'. Terral de Málaga tenía programada a La Lupi el 3 de octubre, pero las restricciones de aforo han impedido que pueda preestrenar en esta fecha 'Épicus', que se ha visto obligada a cancelar. La velada flamenca de Cambera sí sigue fijada en el calendario para el domingo día 4.

Las dos últimas convocatorias de Terral de Málaga, ya en noviembre, se acercan a dos figuras del mestizaje y de la guitarra flamenca respectivamente. El martes 3, se abren las puertas del Cervantes para el concierto de Jarrillo Lata, una de las bandas más relevantes de la actualidad en la fusión entre rock, funk, reggae y flamenco. Y el miércoles 4 cierra el cartel Daniel Casares. El instrumentista de Estepona, otro habitual en las programaciones del coliseo malagueño, presentará su octavo trabajo, 'Guitarrísimo'.