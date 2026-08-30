Chambao llega el 6 de septiembre a Marenostrum Fuengirola (Málaga) en el marco de su gira 25 aniversario

FUENGIROLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

Chambao llegará al recinto del Marenostrum Fuengirola (Málaga) este próximo 6 de septiembre en el marco de su gira 2026 con motivo de su 25 aniversario.

La actuación tendrá lugar a las 21,00 horas, aunque la apertura de puertas se adelantará a las 19,30 horas. Las entradas cuentan con un precio único de 38,50 euros según señalan desde la organización.

La malagueña María del Mar Rodríguez Carnero, conocida como La Mari, es la compositora, vocalista y alma creativa de Chambao, uno de los proyectos musicales más personales y reconocibles surgidos en España.

A lo largo de su trayectoria ha logrando once discos de platino en España, premios Ondas, Medalla de Andalucía y nominaciones a los Latin Grammy, entre otros.

Con la actuación de Chambao, Marenostrum Fuengirola cierra su programación de verano 2026. En este periodo han pasado por el recinto artistas de la talla de Pablo Alborán, Aitana, Romeo Santos, Alejandro Sanz, Sting, Lola Índigo o Antonio Orozco.