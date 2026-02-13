El distrito de Churriana (Málaga) programa el Día del Pedal y actuaciones musicales para celebrar el Día de Andalucía

Archivo - El concejal delegado del Distrito Churriana, Borja Vivas, junto a representantes de Cáritas y de la Banda Musical de Churriana, presenta las actividades programadas con motivo de la celebración del Día de Andalucía. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El distrito Churriana de Málaga ha programado la XXXI edición del Día del Pedal y actuaciones musicales, coincidiendo con el Día de Andalucía que se celebra el sábado 28 de febrero.

La marcha en bicicleta tendrá un recorrido de 6,6 kilómetros y transcurrirá por las principales calles del distrito. Las inscripciones para participar en esta prueba deportiva son gratuitas y están abiertas hasta el 25 de febrero en el Centro de Usos Múltiples, y en el Vals Sport de Churriana.

El concejal delegado del distrito Churriana, Borja Vivas, junto a representantes de Cáritas y la Banda Musical de Churriana, ha presentado el programa.

Así, la salida para participar en el Día del Pedal será a las 11.00 horas desde la plaza de la Inmaculada. Tras la marcha en bicicleta, en torno a las 13.30 horas, comenzarán las actividades del Día de Andalucía en la carpa instalada en la misma plaza.

Los beneficios de la barra ubicada en la carpa serán destinados a Cáritas Parroquial de Churriana. Por último, sobre las 14.00 horas, la Banda Musical de Churriana interpretará el Himno de Andalucía.

En el programa de actividades colaboran la entidad Cáritas Parroquial San Antonio Abad de Churriana, y la Asociación Musical San Isidro Labrador de Churriana. Para la organización del Día del Pedal también colaboran, Club Ciclista de Churriana, Batimat, Vals Sport, Decathlon, Leroy Merlín, Coca Cola, Málaga Como Te Quiero, Restaurante La Manuela, Restaurante Don Canapé, y Restaurante La Batea.

Por último, han destacado el carácter familiar de las actividades programadas, ya que todas las actividades van destinadas a participantes sin límite de edad.