Cibervoluntarios anima a que la ciudadanía "tome las riendas" de la tecnología y señala el "enorme" potencial de la IA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Incidencia Social y Cultural de Fundación Cibervoluntarios, Antonio Pulido, ha instado a que la ciudadanía "tomemos las riendas de qué tipo de transformación tecnológica queremos y cómo podemos poner la tecnología al servicio de la ciudadanía para solventar grandes y pequeños problemas", al tiempo que ha señalado el "potencial enorme" de la IA "si hay una gobernanza real" por parte de la sociedad.

Se trata, "en definitiva, de garantizar derechos fundamentales a través de la tecnología y también garantizar que la tecnología es un derecho fundamental. El acceso a la tecnología es un derecho fundamental y eso es importante", ha incidido Pulido, quien ha asegurado en declaraciones a Europa Press que se accede a este derecho a través de las competencias digitales. "Somos ciberoptimistas", ha dicho.

Estos principios éticos de una tecnología que "refuerce los derechos humanos y la democracia" han sido debatidos en EmpoderaLIVE, encuentro celebrado la pasada semana en Málaga, que impulsa la Fundación Cibervoluntarios, que ha contado con una veintena de líderes innovadores y ha concluido con la primera Declaración Colectiva de Soberanía Digital Ciudadana.

Pulido ha señalado que sigue existiendo una brecha digital "importante" en España, con "más de un tercio de la población que está por debajo de las competencias digitales básicas, según el Instituto Nacional de Estadística y otros barómetros"; cifra que aumenta en determinados colectivos, como las personas mayores, o ámbitos, como el rural, en el que "incluso ha crecido un poquito más la brecha con el ámbito urbano".

Eso supone que "hablamos de pobreza digital; es decir, que la gente no pueda utilizar la tecnología o aprovechar o incorporar los beneficios de la tecnología en su vida, en su empleo, en su economía, en la cultura y demás", ha asegurado el responsable de la Fundación Cibervoluntarios, entidad que tiene entre sus fines facilitar las competencias digitales, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.

Según ha advertido, "el hecho de conocer el manejo de un dispositivo no significa tener competencias digitales suficientes" y ha apostado por poder "acceder a la tecnología con toda su potencialidad, pero además hacer un uso creativo, positivo, responsable y seguro" de la misma. También ha abogado por "evitar el determinismo tecnológico; es decir, el dar por hecho que esto nos viene ya así dado y que las personas no tenemos la capacidad para gobernarlo, para hacer una gobernanza de la tecnología".

"Hay que humanizar la tecnología en el sentido de que cogemos las riendas y decidir qué tipo de tecnología queremos, cómo la queremos aplicar, cómo podemos hacer que llegue a todo el mundo la tecnología y cómo podemos hacer para mejorar la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables", que son a las que más puede beneficiar, ha aseverado.

Pulido ha incidido en que la Inteligencia Artificial "es súper positiva" para todos los ámbitos y "nos puede ayudar", aunque también ha dicho que "existen riesgos", como los sesgos; por lo que ha indicado que uno de los retos es que las personas "tenga las competencias para saber utilizar la IA de una manera segura, crítica y responsable".

"La tecnología tiene una capacidad muy potente y muy positiva, y la inteligencia artificial también si podemos gobernarla, que es la clave. ¿Y quién la puede gobernar? La ciudadanía organizada, existiendo una transparencia y una auditación", ha manifestado.

Para el representante de Fundación Cibervoluntarios, "si logramos esa soberanía digital ciudadana, que tengamos capacidad de decidir cómo queremos que sea la tecnología y que se aplique a la solución o que ayude a la solución de problemas, es ese camino en el que tenemos que estar", aunque ha instado a "tampoco caer en el tecnolosolucionismo, creer que todos los problemas, todas las cuestiones socioeconómicas, de salud mental, etcétera, tienen solución en la tecnología".

"La tecnología tiene una potencia enorme para ayudarnos y para mejorar nuestra vida y nuestra situación, y podemos hacer dos cosas: dejarnos llevar, que nos venga la tecnología, lo que se llama el determinismo tecnológico; o dialogar entre las diferentes partes y gobernar, hacer una gobernanza real de la tecnología y garantizar que el acceso, las competencias digitales y el pensamiento crítico es un derecho fundamental para toda la ciudadanía, independientemente de donde vivamos".

Para Pulido, "ese es el gran reto, el poner la tecnología al servicio de estas personas y el defender el derecho de acceso y defender los derechos también y libertades en la era digital. Eso es lo que llamamos soberanía digital ciudadana, que es el lema de EmpoderaLIVE".

EMPODERALIVE

Pulido ha destacado la primera Declaración Colectiva de Soberanía Digital Ciudadana, presentada en este encuentro; un decálogo de principios cocreado en el que el equipo de Fundación Cibervoluntarios lleva meses trabajando y que servirá como referencia para las próximas acciones de la entidad.

Ha destacado el resultado de esta última edición, la 17, de EmpoderaLIVE, que es "más que un evento de ponencias o ponentes; lo denominamos como un espacio de cocreación, abierto, un espacio de participación ciudadana en el que comparten ideas grandes expertos y líderes internacionales en tecnología con la ciudadanía". "Es un diálogo y eso es lo bonito, que va más allá de sentarse a escuchar a importantes personas que nos hablan de tecnología", ha incidido.

Además, ha asegurado que pone a Málaga como "escenario de una evolución y de una revolución tecnológica que nosotros queremos que sea con la ciudadanía en el centro". Este año han participado 20 líderes innovadores, como Monique Morrow, presidenta de Humanize Internet y una de las 50 mujeres más influyentes en tecnología, según Forbes, quien advirtió del riesgo de olvidar el aspecto humano.

En este sentido, ha explicado que esta experta informó de las personas que no tienen una cédula de identificación "por guerras, migración, porque el Estado no llega a muchos lugares"; ante lo que tiene en marcha un proyecto de 'blockchain', "porque el hecho de no tener identidad significa no tener acceso a una sanidad, educación, no tener derechos sociales o de participación".

También ha señalado que ha estado en EmpoderaLIVE Salvatore Romano, que habló de la importancia de auditar los algoritmos para que "sean transparentes y democráticos" para evitar que se generen sesgos y desinformación en las herramientas digitales. "Estamos viendo en Europa que ya se ha puesto en evidencia que puede haber determinados vectores, intereses e incluso afectar a procesos democráticos y electorales", ha dicho.

Además, han participado Ananya Chadha, fundadora de la startup de IA generativa Hypesonic, alertó sobre los riesgos de la manipulación informativa; Betelhem Dessie, pionera en robótica y programación para jóvenes; Irina Velasco, referente en aplicar la inteligencia colectiva para acelerar los ODS desde la ONU; y Tasos Stampelos que abogó por un Internet y una IA más justa y transparente.

Además, la periodista Solana Larsen, editora en Open Knowledge Foundation, defendió el papel del periodismo crítico; Gabriela Chang y Jori Armbruster, fundadores de una plataforma que conecta a agricultores sin acceso a la banca con inversores globales; y Sarven Capadisli y Virginia Balseiro, que reivindicaron el derecho a "controlar contenidos en la red y recuperarlos en un lugar seguro".

Junto a ellos han estado Goran Buldioski, clave en el debate europeo sobre gobernanza y democracia; Melissa Muñoz, impulsora de modelos de IA para la gobernanza en América Latina; Andy Piper, voz de la expansión global de Mastodon y el software libre, o Raúl Magallón, que presentó SmartVote para luchar contra la desinformación en España y Portugal.