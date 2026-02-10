El ciclista Luis Ángel Maté llevará el nombre de Estepona a pruebas nacionales e internacionales en 2026

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el ciclista malagueño Luis Ángel Maté - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El ciclista malagueño Luis Ángel Maté promocionará el nombre de Estepona (Málaga) en las competiciones nacionales e internacionales en las que participará a lo largo de 2026 dentro de la modalidad de ciclismo gravel.

Esta disciplina, junto al mountain bike, centra ahora sus objetivos deportivos tras cerrar en 2025 una exitosa etapa como ciclista profesional, ha indicado el Consitorio en un comunicado.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha asistido a la presentación oficial del maillot que Maté lucirá durante la temporada, mostrando su apoyo al deportista y destacando la importancia de esta colaboración para la proyección exterior del municipio.

García Urbano ha subrayado que, "gracias a la figura de Luis Ángel Maté, la marca Estepona continúa ganando visibilidad a nivel internacional asociada a valores como el deporte, el esfuerzo y la superación".

La camiseta de esta temporada mantiene la línea creativa iniciada el año pasado, con un diseño original realizado por el hijo del ciclista e inspirado en el lema de Estepona como 'Jardín de la Costa del Sol'.

En aquella ocasión, el diseño se basó en la representación de hojas como elemento simbólico del municipio, una idea que se consolidad en 2026 con una evolución cromática. Para esta temporada se ha optado por colores más llamativos y vistosos, que además de reforzar la identidad visual, resultan especialmente importantes para el colectivo de ciclistas al mejorar la visibilidad en carretera y contribuir a la prevención de accidentes.

El calendario deportivo de Luis Ángel Maté para 2026 incluye algunas de las pruebas más exigentes y reconocidas en el panorama internacional. Entre ellas, participará en la Skoda Titan Desert Marruecos, una de las competiciones de mountain bike por etapas más emblemáticas del mundo.

También tomará parte de la Titan Patagonia, una carrera de cuatro días que se disputa en la Patagonia chilena y, como una de las grandes novedades de la temporada, asistirá al prestigioso festival de ciclismo Sea Otter en California, uno de los eventos más destacados del sector a nivel mundial y donde participará por primera vez.

Durante el acto, el alcalde ha valorado "la brillante trayectoria deportiva de Maté a los largo de 17 años en la élite del ciclismo, con participación en pruebas de máximo nivel como la Vuelta Ciclista a España o el Tour de Francia".

Asimismo, ha recordado su estrecha vinculación con Estepona, ciudad en la que dio sus primeros pasos en este deporte de la mano de la Unión Ciclista Virgen del Carmen, donde obtuvo su primera licencia federativa.

Por su parte, Luis Ángel Maté ha señalado que "volver a los orígenes y llevar el nombre de Estepona en esta nueva etapa resulta especialmente ilusionante" y ha recordado sus inicios en la escuela de la Unión Ciclista Virgen del Carmen y el papel fundamental de Juan Antonio López Baeza en su formación.

Tras su retirada del ciclismo profesional, el deportista ha optado por una forma diferente de vivir este deporte, 'alejado de la presión y del asfalto', apostando por disciplinas como el gravel, que define como 'un ciclismo más social, cercano y amigable. En esta nueva temporada, Maté continuará contando con el respaldo del Ayuntamiento de Estepona y con el apoyo de marcas que siguen confiando en su experiencia y profesionalidad, como Orbea, Ekoi y Etxeondo.