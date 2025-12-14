El ciclo 'Teatro en Familia' regresa al Parque de Málaga con una programación navideña del 26 de diciembre al 4 de enero

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Málaga, Casona del Parque. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

El recinto Eduardo Ocón del Parque de Málaga acogerá, del 26 de diciembre al 4 de enero de 2026, la octava edición del ciclo cultural Teatro en Familia. Todas las representaciones comenzarán a las 12,00 horas y contarán con la colaboración del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga y la Fundación 'la Caixa'.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el programa dará inicio con 'El secreto de Xing Lú, Xing Nahua y Xing Ghá', de la compañía 'La fábrica de la Magia', el 26 de diciembre. Al día siguiente, será el turno de 'La ratita presumida', de Jabetín Teatro. El 28 de diciembre, los más pequeños podrán disfrutar de 'El saco mágico de Papá Noel', de Artea-T.

En enero, la programación continuará el día 2 con 'Tiriticlown' de Celia Negrete. El 3 de enero, los asistentes podrán disfrutar de '¿Quién dijo cuento?', de Acuario Teatro, y el ciclo concluirá el 4 de enero con 'Vuelve la magia por Navidad. Un regalo te espera', de Richard Granda y Juan Garrido.

Todas las representaciones se realizarán en el Recinto Eduardo Ocón a las 12,00 horas con entrada libre y gratuita. El programa se puede consultar en 'https://cultura.malaga.eu/'.