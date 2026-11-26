La candidata del Partido Popular al Senado por Málaga y portavoz del PP en la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Margarita del Cid, traslada propuestas a Exceltur - PP

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular al Senado por Málaga y portavoz del PP en la Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Margarita del Cid, ha trasladado este jueves a los representantes de Exceltur la propuesta recogida en el programa electoral de su formación para revisar la financiación local, incorporando el criterio de población estacional a las transferencias y los tributos locales o cedidos.

Así lo ha expuesto durante una reunión con representantes de la entidad, en la que ha abordado las principales reivindicaciones del sector turístico y las propuestas recogidas en el programa electoral del Partido Popular para impulsar la competitividad de una actividad estratégica para la economía y el empleo de la provincia.

Del Cid ha destacado que "los municipios turísticos prestamos servicios a una población muy superior a la que aparece en el padrón, pero nuestra financiación no siempre responde a esa realidad" y ha señalado que esta circunstancia "repercute directamente en cuestiones como la limpieza, la recogida de residuos, el mantenimiento de los espacios públicos o los servicios de playa".

En este sentido, ha valorado que el programa electoral del PP "contemple expresamente la revisión de las transferencias y los tributos locales o cedidos para tener en cuenta la población estacional", una medida que considera "especialmente relevante para los destinos de la Costa del Sol y que conecta con las reivindicaciones trasladadas por los municipios turísticos en el ámbito de la FEMP".

"El turismo genera riqueza y empleo, pero también exige inversiones y servicios que los ayuntamientos no podemos afrontar únicamente con los recursos de nuestra población empadronada. Es una cuestión de sostenibilidad y también de justicia con los municipios que sostienen buena parte de la actividad turística de España", ha afirmado.

La candidata 'popular' ha abordado igualmente la necesidad de mejorar las infraestructuras de transporte, destacando las medidas del PP para reforzar el mantenimiento de la alta velocidad y modernizar los servicios de Cercanías, así como la importancia de adecuar los horarios de la línea C-1 a la actividad aeroportuaria y a los turnos laborales del sector.

También Del Cid ha señalado "la importancia de impulsar la renovación de los destinos turísticos consolidados, facilitar la modernización de las empresas y avanzar hacia un modelo que permita incrementar el valor de la actividad turística y generar empleo estable durante todo el año".

En materia de litoral, ha trasladado la propuesta del Partido Popular de impulsar una nueva Ley de Costas que "aporte seguridad jurídica a las actividades económicas vinculadas a las playas y facilite la renovación de instalaciones, junto a la necesidad de desarrollar actuaciones estables de regeneración y protección frente a la erosión".

La candidata al Senado también ha abordado "las dificultades de acceso a la vivienda que afectan a los trabajadores del sector turístico, así como la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos, facilitar las inversiones y garantizar recursos esenciales para la competitividad de los destinos, como el agua y la energía".

Por último, Del Cid ha valorado la interlocución con Exceltur y ha subrayado la importancia de incorporar la experiencia de los ayuntamientos y las propuestas del sector privado a las decisiones del Gobierno de España.

"Si queremos que el turismo siga siendo una fuente de oportunidades, tenemos que cuidar a quienes lo hacen posible: a nuestros trabajadores, a nuestras empresas y a los municipios que reciben a millones de visitantes. Necesitamos planificación, inversiones y una financiación acorde con nuestra realidad", ha concluido.