La científica malagueña Sehila González de Vicente organiza un encuentro con expertos internacionales en La Térmica

MÁLAGA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Térmica acoge por segundo año consecutivo la reunión anual del equipo de Energía de Fusión de la organización estadounidense 'Clean Air Task Force' (CATF), liderada por la científica axárquica Sehila González de Vicente, una de las grandes referentes mundiales de esta especialidad.

El encuentro, respaldado por la Diputación de Málaga y la Fundación Rincón, representa un paso más en el compromiso de Málaga y sus instituciones con el conocimiento, la innovación tecnológica y el impulso a soluciones energéticas sostenibles para el futuro, ha indicado la Diputación en un comunicado.

CATF, con sede en Boston y fundada en 1996, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra el cambio climático a través de la innovación tecnológica, el respaldo a políticas basadas en la ciencia y la construcción de alianzas estratégicas a nivel mundial.

En este contexto, su programa de Energía de Fusión, liderado por la doctora Sehila González de Vicente, busca acelerar el desarrollo y la comercialización global de la energía de fusión, una fuente limpia, segura e inagotable.

Así, durante tres días, expertos procedentes de EEUU, Reino Unido, Francia, Canadá y España, pertenecientes a universidades, laboratorios nacionales, instituciones públicas y empresas privadas, abordarán en Málaga los principales retos y oportunidades del sector, tratando cuestiones clave. El programa de Energía de Fusión tiene un carácter global y cuenta con la colaboración de socios internacionales tan importantes como ITER, EPRI, FIA, ASME e IEEE.

Entre los temas a tratar en estas jornadas, que se celebran del 28 al 30 de abril, destacan la seguridad y los marcos regulatorios para la energía de fusión, la creación de una industria de fusión global, el desarrollo de políticas que integren la fusión en la transición energética, la identificación de desafíos en la cadena de suministro para garantizar una infraestructura resiliente o la aplicación de la inteligencia artificial como acelerador tecnológico.

La científica Sehila González de Vicente, natural de la población veleña de Lagos, es una de las referencias mundiales de la fusión nuclear. Actualmente es la directora global de energía de fusión en Clean Air Task Force (CATF).

Licenciada y Máster en Física, con un doctorado en Física de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid y un MBA de la Escuela de Negocios EOI, cuenta con casi 20 años de experiencia en tecnologías y materiales de fusión.

Anteriormente, fue experta sénior como física de fusión nuclear en la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA). Antes de unirse a la IAEA, fue responsable del programa de desarrollo de materiales de fusión en el Acuerdo de Desarrollo de Fusión Europeo/Eurofusion en Garching bei Munchen (Alemania).

González de Vicente fue nombrada coordinadora técnica europea del proyecto del Centro Internacional de Investigación de Energía de Fusión (IFERC) entre Europa y Japón, así como miembro del consejo asesor científico del Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) en el campo de la investigación energética.

Ha sido presidenta de la '9ª Evaluación Anual de Fusion for Energy' y miembro del Comité de Revisión para la Revisión de la Línea Base del European Spallation Source. También es miembro del Grupo Asesor Técnico de Fusión del Reino Unido y del Comité Asesor Técnico de IFMIF-DONES España. Es coeditora y autora contribuyente del libro 'Fundamentals of Magnetic Fusion Technology'. Además, es presidenta de la asociación 'Women in Fusion'.

FUSIÓN NUCLEAR

La fusión nuclear es un proceso en el que dos núcleos atómicos ligeros se combinan para formar un núcleo más pesado, liberando una cantidad sustancial de energía. Este proceso es muy beneficioso, porque los isótopos de hidrógeno (deuterio y tritio) necesarios para la fusión son abundantes y prácticamente inagotables.

El combustible de fusión es fácilmente accesible desde cualquier lugar, proporcionando una enorme seguridad energética a todas las naciones, en contraste con la distribución desigual y las inestabilidades geopolíticas asociadas a los combustibles fósiles como el petróleo, (el 6% de las naciones posee más del 66% de la riqueza petrolífera del mundo).

Además, su impacto ambiental es imperceptible, ya que la energía de fusión no produce CO2 ni otras emisiones atmosféricas nocivas, lo que significa que no contribuye al calentamiento global. La ausencia de residuos radiactivos de muy larga vida facilita considerablemente la gestión de residuos, ya que ninguno de los productos de la reacción de fusión es radiactivo. La industria preserva los puestos de trabajo y genera empleos indirectos y desarrollo económico local y nacional.